Jazzpianist Louis van Dijk (78) overleden

De klassieke en jazzpianist Louis van Dijk is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende media en persbureau ANP op basis van zijn dochter, Selma van Dijk. Van Dijk nam in 2018 in het Concertgebouw en op andere podia afscheid van zijn publiek omdat hij aan Alzheimer leed.

Van Dijk was pianist en organist en produceerde sinds de jaren zestig vele albums met het Louis van Dijk-trio. Hij speelde zowel jazz als klassiek en begeleidde ook vele chansonniers, zoals Ramses Shaffy en de onlangs overleden Liesbeth List. Van Dijk is in het Rosa Spier Huis in Laren overleden aan de gevolgen van kanker.

Lees ook: Louis van Dijk neemt afscheid met jazz, Bach en blues. Jazzpianist Louis van Dijk (76) heeft Alzheimer en nam in het Concertgebouw afscheid van het publiek. Het was bij zijn uitvoering alsof leeftijd noch ziekte greep op hem had.

De toetsenist werd geboren in Amsterdam en studeerde aan het Conservatorium, begin jaren zestig. Hij studeerde hier orgel en piano en werd cum laude klassiek pianist. Terwijl hij zich bleef bijscholen in de klassieke muziek, maakte hij ook furore in jazzformaties. In een interview zei hij hierover: „jazz is vergelijkbaar met prostitutie”, meldt jazz-site Jazzhelden. „Je moet je helemaal blootgeven, je gevoelens tonen. Bij klassiek is dat véél minder en volgens sommigen zelfs verboden. Je moet via de componist de mensen ontroeren en niet zelf ontroerd raken. Er is een bepaalde afstand waarmee ik mij prettig voel.”

In 2017 werd bekend dat Van Dijk aan Alzheimer leed. Over dementie maakte en speelde hij het onderstaande pianostuk bij televisieprogramma Pauw, getiteld Hoop. Een jaar later zou hij stoppen met optreden en trok hij zich terug uit het openbare leven met zijn vrouw Aleid.



De nabestaanden van Jazzzangeres Rita Reys deelden bij het horen van het overlijden van Van Dijk de onderstaande televisie-opname met Reys en de pianist: