Dak ingestort AZ-stadion was in 2007 al ernstig verzwakt

Het dak van het AFAS Stadion, dat afgelopen augustus gedeeltelijk instortte, was al jarenlang onbetrouwbaar. Begin 2007, enkele maanden na de opening, ontstond tijdens een storm een scheur in een bovenverbinding. De scheur is niet eerder opgemerkt en ontstond doordat de lassen te dun waren uitgevoerd. Dat schrijft adviesbureau Royal HaskoningDHV in het eindrapport over de oorzaken voor de instorting vorig jaar.

De scheur is een van de factoren die eraan heeft bijgedragen dat het dak afgelopen augustus gedeeltelijk instortte, schrijven de onderzoekers. Door de scheur ontstond corrosie in de verbinding en werden de überhaupt al te dunne lassen nog zwakker. Daarnaast zijn er ontwerpfouten gemaakt bij het bepalen van de windbelasting. Door deze zaken kon het dak de neerwaartse wind tijdens de storm afgelopen jaar niet aan.

Toen het dak instortte, was er geen wedstrijd gaande in het stadion. AZ-directeur Robert Eenhoorn schrijft „nog altijd ongelofelijk blij” te zijn dat het stadion leeg was en er dus geen gewonden konden vallen. De club gaat na de coronacrisis „hard aan de slag” met het nieuwe dak. Voor de winterstop speelde AZ thuiswedstrijden in het stadion van ADO Den Haag. Nadat het kapotte dak was verwijderd keerde de club terug naar Alkmaar. De vergunning voor een nieuw dak is inmiddels binnen.

