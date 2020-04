Aruba toont zich toch dankbaar voor Nederlandse coronasteun

Minister-president Evelyn Wever-Croes van Aruba laat in een officiële verklaring weten "dankbaar en erkentelijk" te zijn voor de steun uit Nederland. Er waren de laatste dagen in verschillende media berichten verschenen dat Aruba ontevreden was over de Nederlandse hulp en op sociale media zijn ook massaal berichten gedeeld over de steun die Nederland na de Watersnoodramp in 1953 kreeg vanuit Aruba als voorbeeld van solidariteit.

Nederland heeft een renteloze lening van omgerekend ruim 21 miljoen euro ter beschikking gesteld aan Aruba, terwijl het eiland had in eerste instantie om een gift van 200 miljoen euro gevraagd. Volgens Wever-Croes is de lening bestemd voor de eerste noodmaatregelen en worden de gesprekken over verdere liquiditeitssteun vanuit Nederland de komende dagen voortgezet.

Nederland heeft ook gezorgd voor twaalf extra ic-beademingsplekken, waardoor het totale aantal plekken op de intensive care op het ongeveer 115.000 inwoners tellende eiland op 33 komt.

Aruba is sinds 2010 een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, maar er zijn bij de staatkundige hervorming van destijds wel afspraken gemaakt over onderlinge samenwerking en bijstand