Britse autocoureur Stirling Moss (90) overleden

De Engelse racelegende Stirling Moss is zondag op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw gezegd tegen het Britse dagblad Daily Mail. Moss staat bekend als de grootste Formule 1-coureur die nooit wereldkampioen werd.

Moss won tijdens zijn carrière in de autosport zestien keer een grand prix. In 1955 zegevierde hij voor het eerst, op het circuit van Groot-Brittanië. Hij versloeg zijn Argentijnse rivaal Juan Manuel Fangio en werd zo de eerste Brit die de thuisrace wist te winnen.

Vier keer tweede

Tussen 1955 en 1958 eindigde Moss vier keer op de tweede plaats in het wereldkampioenschap en in de jaren daarna werd hij nog drie keer derde. In 1958 was het verschil met de wereldkampioen slechts een punt. Moss won in totaal 66 grands prix in de Formule 1.

Moss beëindigde zijn profcarrière na een ernstig ongeluk op het racefestival van Goodwood in 1962, waarbij zijn lichaam tijdelijk verlamd raakte. Na zijn herstel racede hij door maar niet meer professioneel. Zo reed hij op 81-jarige leeftijd nog de kwalificatie van de legendsrace bij de 24 uur van Le Mans, waarna hij stopte. In 2018 besloot Moss zich aan het publieke leven te onttrekken, nadat hij daarvoor lange tijd in het ziekenhuis had gelegen.