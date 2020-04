Ruziënde top van Denk oneens over poging tot bemiddeling

Bij politieke partij Denk lijkt een oplossing voor het hoogoplopende conflict tussen de twee oprichters alsmaar verder weg te liggen. Het bestuur stelde vrijdag de Utrechtse hoogleraar Tom Zwart aan om de strijdende partijen, de Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, nader tot elkaar te brengen. Maar zowel voormalig fractievoorzitter Kuzu als zijn opvolger Farid Azarkan ziet niets in de bemiddelingsopdracht voor Zwart.

„De opdracht aan de heer Zwart is buiten mij als politiek leider omgegaan”, zegt Azarkan desgevraagd. „Ik waardeer zijn bereidheid om wat te doen, maar hij heeft wat mij betreft niet het juiste mandaat. Als politiek leider van de partij weet ik niet eens wat de onderzoeksopdracht is.”

Bovendien steekt het Azarkan dat de opdracht door het bestuur onder leiding van Öztürk is verstrekt terwijl zijn eigen handelen juist onderwerp is van het onderzoek. „Dat is niet zuiver en niet integer.”

Kuzu laat weten zich aan te sluiten bij de opvatting van Azarkan. Daarbij zegt hij, „kan er geen oplossing komen zolang Öztürk aan zijn bestuurszetel vasthoudt”.

Affaire

De publieke ruzie tussen Öztürk en Kuzu begon half maart toen laatstgenoemde onverwacht bekendmaakte te stoppen als partijleider. In eerste instantie zei hij dit te doen om meer tijd te hebben voor zijn persoonlijke leven, maar enkele dagen later onthulde HP/De Tijd dat een buitenechtelijke affaire van Kuzu ten grondslag lag aan zijn vertrek. Kuzu zag in dat stuk een poging van Öztürk om hem welbewust ten val te brengen.

Azarkan riep het bestuur donderdag op om op te stappen. Inmiddels hebben twee van de vijf leden daaraan gehoor gegeven, zo blijkt uit interne communicatie. Bestuurslid Gladys Albitrouw schreef donderdag aan enkele partijgenoten „te bedanken voor deze positie [...] gezien de verdergaande ontwikkeling en splijting binnen onze partij”. Secretaris Hanane Bittich liet weten dat zij „niet wil meewerken aan de de weg van ordinair pestgedrag” die de partij is ingeslagen. Beiden waren niet bereikbaar voor een toelichting.

De rest van het bestuur, onder leiding van voorzitter Öztürk, stuurde vrijdag een brief aan de partijleden waarin het de oproep van Azarkan negeerde. In plaats daarvan kondigde het bestuur een onafhankelijk onderzoek naar de situatie aan en een ledenbijeenkomst op 6 juni. Het is dan „aan de leden (..) om te beslissen over de toekomst van Denk”.

Bemiddelaar

Fractieleider Azarkan vindt dat een slecht idee: „Ik wil niet dat er op 6 juni een openlijke strijd tussen de leden wordt uitgevochten.” Hij heeft Tom Zwart al laten weten dat hij niet wil meewerken aan de bemiddelingspoging. Wel wil hij komende week een gezamenlijk gesprek voeren met Öztürk en Kuzu.

Zwart, hoogleraar ‘cross-cultureel recht’ aan de Universiteit Utrecht, bevestigt dat hij door het bestuur is gevraagd als „onafhankelijke onderzoeker en bemiddelaar” met als opdracht „te bezien of de situatie waarin de partij zich nu bevindt kan worden opgelost”. Hij zegt dat hij de opdracht heeft aanvaard, ook al wijzen Azarkan en Kuzu zijn bemiddeling af.

Inhoudelijk wil hij over zijn werkwijze geen mededelingen doen, omdat „zo’n poging alleen maar kan slagen als deze op een vertrouwelijke manier wordt uitgevoerd”. Zwart is geen onbekende van de partij, omdat hij als kenner van de cultuur van minderheden altijd veel contact met Denk heeft gehad. Zijn dochter Emma Zwart is bestuurslid van de jongerenafdeling Oppositie.

Partijvoorzitter Selçuk Öztürk was niet bereikbaar voor een reactie.