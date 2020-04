Ik ga een zak tuinaarde bij de kwekerij in ons dorp halen. Ze hebben de zaak keurig op orde: aanwijzing voor afstand houden, papieren doekjes, een karton met schoonmaakspul en een afvalbak. Selfservice neem ik aan en maak mijn karretje dan ook netjes zelf schoon. Bij terugkomst staat er een jongetje met een grote plastic fles ontsmettingsmiddel en plastic handschoentjes aan die mij verwijtend toespreekt: „Zo, bent u die meneer die daar net zijn karretje met mijn icetea heeft ontsmet?”

