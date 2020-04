Mannen met doorgeladen vuurwapen opgepakt in trein Schiphol

De marechaussee heeft zaterdagavond in een trein op station Schiphol een man met een doorgeladen vuurwapen opgepakt. Ook een andere man, die met de vuurwapenbezitter meereisde, is aangehouden. Dat meldt de marechaussee op Facebook.

Een treinpassagier hoorde dat een van de mannen een wapen doorlaadde en belde vervolgens 112, zegt een woordvoerder van de marechaussee. Om wat voor wapen het gaat, is nog niet duidelijk. De marechaussee zegt evenmin welke bestemming de trein had waarin de mannen zaten.

Na de melding kwam een speciale „snelle-reactie-eenheid” van de marechaussee in actie, aldus de woordvoerder. Het team ging de trein binnen toen die rond half tien ‘s avonds in het station stopte en pakte de mannen op. Bij een van hen, die aan het signalement voldeed dat de melder had doorgegeven, vonden ze een vuurwapen.

De twee opgepakte mannen zitten in de cel op Schiphol, waar ze volgens de woordvoerder de nacht zullen doorbrengen. Waarom ze een vuurwapen bij zich hadden, is nog onduidelijk. Ook over hun identiteit doet de marechaussee nog geen mededelingen. Zondagochtend gaat het onderzoek naar het duo verder.