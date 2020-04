Ik laat mijn hond nu zelf wel uit, zeggen ze

De wind suist door de telefoonlijn. „Hallo, ben ik verstaanbaar?” roept Ray. Al wandelend houdt de 54-jarige oud-salesmanager de enkele hond in de gaten die hij in een natuurgebied aan de rand van Purmerend aan het uitlaten is. Sinds Ray besloot het roer om te gooien en in januari hondenuitlaatservice Hands & Pawns begon, loopt het nog geen storm.

„Drie honden op contract volgens vaste afspraak”, somt hij de klantenkring op, „waaronder een oude Engelse bulldog van een mevrouw met een dubbele hernia. En twee honden op een strippenkaart. Veel mensen hebben nu tijd over. Ik laat mijn hond zelf wel uit, zeggen ze.”

Ray is longpatiënt. Mede daarom bevat zijn website strenge instructies voor klanten. De hond overdragen in een afgesloten halletje. Riem en nekband thuis laten. Deurklinken van de woning schoon houden. En: „Voor zowel uw als onze veiligheid dragen we chirurgische handschoenen.” Maken zoveel regels klanten niet kopschuw? Ray: „Nee hoor, er is veel begrip, zeker als ze over mijn gezondheid horen.”

Ook hondenvrienden zonder gezondheidsproblemen nemen voorzorgsmaatregelen. Uitlaatservice Nikki in Den Haag en omstreken bijvoorbeeld. Terwijl Simone Nieborg van Nikki de vrolijk blaffende honden aan het inladen is na een wandeltocht door een natuurgebied bij De Lier, vertelt ze: „Ik heb desinfecteermiddel in mijn bus. Die maak ik een paar keer per dag schoon. Verder hebben we via de app onze kwetsbare klanten gevraagd hun hond in het halletje achter te laten, al missen we het dagelijks kletspraatje erg. En de deurklink van het huis pak ik met de mouw van mijn trui vast.”

Ook Nikki wordt getroffen door de coronacrisis. „Per maand zo’n 750 euro aan inkomsten minder”, zegt Nieborg. „Zzp’ers en freelancers zeggen: we zitten nu zonder geld, dus onze hond laten we zelf wel uit.” Wie in loondienst werkt, heeft meer ruimte: „Die klanten zeggen: we willen dat je de crisis overleeft en ons straks weer kan helpen, dus die laten alles gewoon door gaan. Sommigen betalen ons zelfs door, terwijl ze zelf de hond uitlaten. Bijzonder!”

De marges in de branche zijn klein. Slechts enkele bedrijven hebben een buffer. Petbnb is er een van. Het internetplatform stelt hondenvrienden zonder hond in staat het huisdier van een ander tegen betaling op te vangen of uit te laten. Het bestand groeide in vier jaar tijd naar 3.500 honden, vertelt oprichter Nicholas Latham.

Na februari kromp de business echter „met 70 procent”. Mensen hebben minder te besteden en zijn banger om een vreemde hond in huis te nemen, zegt hij. „Gelukkig kunnen we het wel even uitzingen.” Er was zelfs ruimte voor een goededoelenactie. Latham: „We deden een oproep honden van kwetsbare mensen gratis uit te laten. Er meldden zich zo’n honderd vrijwilligers.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 april 2020