Bette Westera en Sylvia Weve winnen Woutertje Pieterse Prijs

Bette Westera en Sylvia Weve zijn de winnaars van de Woutertje Pieterse Prijs 2020 voor hun kinderdichtbundel Uit elkaar. Dat werd zaterdagochtend bekendgemaakt in het radioprogramma De Taalstaat. Schrijver Westera en illustrator Weve ontvangen de jaarlijkse prijs voor het beste kinderboek, de belangrijkste naast de Gouden Griffel, en delen het prijzengeld van 15.000 euro.

Het „uitbundige” Uit elkaar is „een boek dat de tragiek niet ontkent, maar de feestelijkheid laat zegevieren”, aldus de jury onder voorzitterschap van Volkskrant-criticus Arjan Peters. In de dichtbundel gaat het in 44 gedichten op zeer hedendaagse wijze over liefdeslevens van ouders, die dikwijls averij oplopen, maar telkens in een vrolijke toonzetting. „Alles is origineel en sprankelend aan dit boek, met prettig-onaangepaste tekeningen en baldadige gedichten, waarin kinderen hoofdschuddend kijken naar de liefdescarrousel van de volwassenen, die hun kinderen soms lijken te vergeten – maar die hun kinderen soms ook een nieuw perspectief bieden”, aldus de jury.

Begin april interviewde NRC Bette Westera: ‘Zij geeft kinderen taal voor bij de scheiding’

Tweede keer

„Als dit tweetal iets bewijst, dan is het wel het gelijk van het never-change-a-winning-team-principe”, schreef NRC bij verschijning van Uit elkaar. Het is de tweede keer dat de Woutertje Pieterse Prijs toegekend wordt aan het duo Westera en Weve: ook voor hun dichtbundel Doodgewoon ontvingen ze de prijs, in 2015. Dat boek werd ook met de Gouden Griffel bekroond; komend najaar wordt bekend welk boek dit jaar onderscheiden wordt. Sylvia Weve ontving in 2019 de Max Velthuijs-prijs voor haar werk als illustrator.

De andere genomineerden voor de Woutertje Pieterse Prijs, die in gelijke mate een bekroning van de tekst als de illustraties is, waren dit jaar Bizar van Sjoerd Kuyper, Brons van Linda Dielemans en Sanne te Loo, Flin of de verloren liefde van een eenhoorn van Henry Lloyd, IJzerkop van Jean-Claude van Rijckeghem en Zwerveling van Peter van den Ende. De „rijkdom van het aanbod” was volgens de jury terug te zien in de nominatie van de vele genres, van tekstloos prentenboek tot originele non-fictie tot wervelende puberroman, waarbij „de gehele jury in élke nominatie iets moois en unieks zag”.