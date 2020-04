Voorlopig akkoord over lagere productie van olie

Oliekartel OPEC heeft vrijdagnacht samen met Rusland een voorlopig akkoord gesloten over de beperking van de olieproductie. Het gaat om een reductie van 10 miljoen vaten per dag, maar volgens de OPEC gaat die beperking alleen door als ook Mexico meedoet. Het land is geen lid van de OPEC, maar wel via OPEC+ betrokken bij de onderhandelingen.

Het duurde lang voordat er een akkoord was: de videoconferentie begon donderdag om 10 uur ’s ochtends en duurde tot vrijdagnacht. Met name Koeweit wilde naar verluidt geen akkoord sluiten, zonder dat Mexico evenredig inleverde. In plaats van 400.000 vaten wil Mexico niet meer dan 100.000 vaten minder produceren. Vrijdagmiddag wordt verder overlegd als de energieministers van de G20 bij elkaar komen.

Landen die buiten deze afspraken vallen, roept de OPEC op de productie met in totaal 5 miljoen vaten te beperken. Wereldwijd bedraagt de productie 100 miljoen vaten per dag. De grootste olieproducent van de wereld, de Verenigde Staten, is geen partij bij de afspraken die binnen de OPEC+ – OPEC plus Rusland – zijn gemaakt.

De productiebeperking van 10 miljoen vaten geldt tot en met juli. Daarna gaat het om een reductie van 8 miljoen vaten. Vanaf 2021 is voor zestien maanden een beperking van 6 miljoen vaten afgesproken.

De energiesector wordt al weken getroffen door een prijsval die vooral wordt veroorzaakt door het coronavirus waardoor wereldwijd veel bedrijfstakken op halve kracht functioneren. Inmiddels is de consumptie van olie met naar schatting zo’n 30 procent gedaald: dagelijks 30 miljoen vaten per dag minder dan begin dit jaar. Tegelijkertijd zorgde een ruzie tussen de grote olieproducenten Saoedi-Arabië en Rusland er vorige maand voor dat zij meer gingen produceren, waardoor de olieprijs rond de 20 dollar kwam te liggen. Een vat Brent kostte begin dit jaar nog zo’n 65 dollar. Vrijdagochtend was dat bijna 32 dollar, 4 procent lager dan donderdagavond. Voor veel energieconcerns is de prijsdaling extra pijnlijk, omdat ook de prijzen voor gas momenteel erg laag zijn.

Inmiddels lijkt de controverse tussen Saoedi-Arabië en Rusland geluwd, maar het maken van ingrijpende productieafspraken blijft door de enorme financiële belangen een probleem. De olieprijs daalde toen gisteren de contouren van de afspraken uitlekten, omdat die onvoldoende lijken om de huidige vraaguitval het hoofd te bieden.

Geen afspraken met de VS

Probleem voor de OPEC+-landen is ook de positie van de Verenigde Staten. Dat land wil geen productie-afspraken maken voor zijn schalie-olieproducenten. Niet alleen omdat dit in veel gevallen verboden is in Amerika, maar ook omdat veel bedrijven vanzelf stoppen met produceren als de prijs daalt. Dat heeft te maken met de hogere kosten voor de winning van schalie-olie. De Amerikaanse president Trump beschouwt dit ook als productiebeperking.

„De OPEC is dicht bij een deal en we zien wel wat er gebeurt”, zei Trump donderdagavond tijdens een briefing. „Er is zoveel productie dat niemand weet wat ermee te doen. Zo werkt het.”

Door de lage vraag beginnen depots voor olie en olieproducten (zoals diesel en kerosine) vol te raken. Door de afname van het verkeer momenteel is de benzineverkoop in Nederland bijna gehalveerd.