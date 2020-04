Vandaag precies vijftig jaar geleden verliet Paul The Beatles

Op de nieuwe foto is Paul McCartney’s gitaar nauwelijks zichtbaar; met zijn linkerhand slaat hij een akkoord aan. George Harrison kijkt ernaar en opent zijn mond in een kreet van enthousiasme. John Lennon buigt zich over een goedkoop model elektrische gitaar, een glimlach om zijn lippen. Hier wordt met plezier, om niet te zeggen fanatiek, muziek gemaakt.

De niet eerder gepubliceerde foto toont The Quarrymen in een Liverpoolse huiskamer, ergens in 1959. De skifflegroep die begin 1957 door de toen zestienjarige John Lennon was opgericht, zou kort na het maken van dit huiskamerkiekje herdoopt worden in The Beatles. Een jaar later speelden ze in Hamburg; toen nog met bassist Stu Sutcliffe en drummer Pete Best die kort daarop vervangen werd door Ringo Starr. In 1962 hadden de Fab Four hun eerste hit met ‘Love Me Do’. Twee jaar later was de wereldwijde Beatlemania een feit.

Vijftigste verjaardag

De Quarrymen-foto is vooral zo uniek omdat het de drie latere Beatles laat zien zonder de overige leden van de skifflegroep, waaronder medeoprichters Pete Shotton (wasbord) en Eric Griffiths (gitaar, in de zomer van 1958 vervangen door Harrison). Tot nu toe waren vooral foto’s bekend van het optreden van de groep in juni 1957, toen nog zonder McCartney en Harrison, bij St. Peter’s Church in Woolton. George Harrison (de jongste) was nog nooit eerder te zien op een afbeelding van The Quarrymen.

De nieuwe foto, gevonden door de handelsfirma in Beatles-memorabilia Tracks Ltd, wordt gepubliceerd op de exacte dag van de vijftigste verjaardag van Paul McCartney’s afscheid van The Beatles. Op 10 april 1970 verscheen de krantenkop ‘PAUL VERLAAT THE BEATLES’ in de Daily Mirror, naar aanleiding van een persbericht dat McCartney liet uitgaan bij het verschijnen van zijn eerste soloplaat. Op de vraag of dit het definitieve einde van The Beatles betekende, antwoordde hij: „Ik weet het echt niet.” The Beatles zouden nooit meer samen spelen; in 1974 werd de band formeel ontbonden.