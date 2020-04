Scholierenkrant 7Days ter ziele

Jongerenkrant 7Days stopt ermee. Vrijdag verscheen het laatste nummer. Het wekelijkse nieuwsblad voor middelbare scholieren kampte al een paar jaar met teruglopende aantallen abonnees en draaide volgens de uitgever een paar ton verlies per jaar. Zeven redacteuren zijn ontslagen. De zusterbladen voor basisscholieren, Kidsweek (betaalde oplage 63.000) en Samsam (oplage 110.000), blijven wel bestaan.

Volgens Joris van Roemburg van uitgeverij Young & Connected (onderdeel van Sijthoff Media) is 7Days slachtoffer van de ontlezing onder jongeren: „We moesten concurreren met hormonen, sport en smartphones”. Het blad, met een betaalde oplage van 15.000 abonnees, dreef voor 85 procent op abonnees en voor 15 procent op adverteerders. Als het blad zou zijn doorgegaan, zegt Van Roemburg, zouden de verliezen het wél winstgevende Kidsweek hebben aangetast.

Geen koper

Dat het slecht ging met 7Days, bleek al vorig jaar. De uitgever heeft geprobeerd om meer scholen te bewegen om abonnementen af te sluiten. „Maar er zijn 760 middelbare scholen in Nederland; de afzetmarkt is beperkt, en de winstmarges van schoolabonnementen zijn klein.” Toen dat niet voldoende opleverde, heeft de uitgever vanaf januari geprobeerd een koper te vinden. Ook dat mislukte.

Kidsweek begon in 2003, de spin-off 7Days begon in 2009. In 2010 nam Sijthoff de titels over van de Persgroep. Bij de bladen horen ook lespakketten voor begrijpend lezen, Nederlands, burgerschap en mediawijsheid.

Talkshow

Volgens uitgever Willem Sijthoff van moederbedrijf Sijthoff Media is de ondergang van 7Days niet gerelateerd aan de coronacrisis. Een andere titel van Sijthoff, Adformatie (betaalde oplage 6.2000) zit in een markt die het zwaar heeft, de marketing, en heeft daarom zijn site aangepast: die draait nu om een talkshow en een correspondentennetwerk dat via live-gesprekken verslag doen van de crisis.

Zijn andere merken richten zich op de overheid (Binnenlands Bestuur, onderzoeksbureau Atlas van gemeenten) en de ICT-sector (AG Connect, iBestuur) en hebben volgens hem minder last van de conjunctuur.