Reuzenpanda’s gaan van bil

Is vrouwtjespanda Wu Wen uit het Ouwehands Dierenpark in Rhenen zwanger?

Naam: reuzenpanda Wetenschappelijke naam: Ailuropoda melanoleuca Leefplek: berghellingen in China Eet: bamboe Uiterlijk: zwart-witte vacht, zo’n 1,5 meter schofthoogte en 150 kilo zwaar. Leeftijd: 20 jaar, in dierentuin 30 jaar Opvallend: ondanks hun bamboedieet hebben reuzenpanda’s het verteringsstelsel van een carnivoor – hun verre voorouders aten nog vlees

Het lijkt er wel op, volgens haar verzorgers: ze brengt de laatste dagen veel tijd door in een speciaal ingericht kraamhol.

Ook een Hongkongse dierentuin heeft pandanieuws: de 14-jarige reuzenpanda's Ying Ying en Le Le hebben eind maart seks met elkaar gehad. Na jaren van vergeefse kunstmatige inseminatie hopen biologen dat Ying Ying nu via de natuurlijke manier zwanger is geraakt. De dagen voorafgaand aan de paring vertoonden beide dieren al afwijkend gedrag: Ying Ying ging extra vaak het water in en Le Le liet meer geursporen achter.

Reuzenpanda’s staan erom bekend dat ze niet vaak met elkaar vrijen, maar dat betreft volgens zoölogen vooral exemplaren in gevangenschap.