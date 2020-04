Picnic-medewerkers krijgen 6 procent loon erbij door nieuwe cao

Picnic en vakbond De Unie zijn het eens geworden over een cao voor het personeel van de online supermarkt. Het zou voor het eerst zijn dat een webwinkel een eigen cao heeft afgesloten. Picnic-medewerkers mogen deze week stemmen over de nieuwe cao. Een meerderheid is nodig om de collectieve arbeidsovereenkomst te beklinken.

Volgens de nieuwe cao gaan de ruim vierduizend medewerkers van Picnic in twee jaar tijd 6 procent meer verdienen. Ook krijgt het personeel een extra vakantiedag, een opleidingsbudget van 200 euro en een hogere pensioenbijdrage. Daarnaast kunnen werknemers sneller in aanmerking komen voor een vast contract.

De directie van Picnic en de grootste Nederlandse vakbond FNV lagen het afgelopen jaar overhoop over de vergoedingen van medewerkers. De vakbond eiste dat Picnic zijn medewerkers evenveel loon en toeslagen zou betalen als werknemers van een fysieke supermarkt. Volgens FNV zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie.

Werknemers van Albert Heijn en Jumbo, die naast de fysieke filialen ook een webwinkel hebben, hebben volgens de cao recht op een toeslag als ze ‘s avonds of in het weekend werken. Werknemers van Picnic hebben dat niet. Een rechter in Amsterdam bepaalde eind vorig jaar echter dat Picnic zich niet hoeft te houden aan de cao die geldt voor alle gewone supermarkten.

Tien bv’s

Het bedrijf bestaat in totaal uit tien verschillende bv’s, waarvan slechts één zich bezighoudt met de exploitatie van de onlinesupermarkt. De rechtbank oordeelde dat alleen die bv zich moet houden aan de cao voor supermarkten. De ongeveer vijftien werknemers van die bv werden echter volgens picnic al betaald volgens de supermarkt-cao.

„Zodra duidelijk werd dat de medewerkers van Picnic niet onder een bestaande cao vallen zijn we met verschillende partijen gaan praten over een eigen cao”, aldus Michiel Muller, medeoprichter van Picnic, in een verklaring. „Ik ben trots dat we onze belofte waar hebben kunnen maken.”

Picnic bezorgt boodschappen bij mensen thuis en heeft geen eigen winkels. Het bedrijf heeft zo’n 800 bezorgauto’s rondrijden in zeventig Nederlandse plaatsen en gemeentes.