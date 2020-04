Mijn kleinzoon Casper van bijna vijf en ik, zijn oma, beleven altijd veel plezier aan voorlezen. Nu, gedwongen door het coronavirus, gebeurt dat regelmatig digitaal op de laptop, via Zoom. Vandaag luisterde hij aandachtig, maar na een tijdje begon hij op zijn stoel te schuiven. Ik hoorde hem tegen zijn moeder fluisteren: „Ik moet plassen. Hoe zet ik oma op pauze?”

