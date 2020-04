Opnieuw ruim zes miljoen uitkeringsaanvragen in VS

Nog eens 6,6 miljoen Amerikanen hebben de afgelopen week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Het aantal aanvragen bleef daarmee iets onder het recordaantal van 6,9 miljoen liggen van een week eerder. Het beroep op de werkloosheidskassen, vooral een gevolg van de coronacrisis, viel tegen, omdat de verwachting was dat deze week rond de 5,5 miljoen mensen een uitkering zouden aanvragen.

Het is voor de derde week op rij dat de uitkeringsaanvragen uitkomen boven het vorige record, uit 1982. Toen vroegen in één week 695.000 mensen een uitkering aan. Sinds het aankondigen van de strengere maatregelen, nu drie weken geleden, hebben bijna 17 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd – ruim 10 procent van de totale beroepsbevolking.

Economen gaat ervan uit dat de werkloosheid – als de maatregelen die in veel staten tot een lockdown leiden de komende tijd aanhouden – tegen het einde van deze maand zal oplopen naar 15 procent. In februari bedroeg de werkloosheid nog 3,5 procent. Dat was mede te danken aan 113 opeenvolgende maanden van toenemende werkgelegenheid.

Het banenverlies als gevolg van de coronacrisis is nu al aanzienlijk hoger dan tijdens de kredietcrisis van 2008, toen in totaal 8,7 miljoen banen verloren gingen. De vergelijking gaat niet helemaal op, omdat nu meer mensen in aanmerking komen voor een uitkering en deze gemakkelijker en sneller kan worden aangevraagd. Dat is een gevolg van economische noodmaatregelen die recentelijk door het Congres zijn aangenomen. Veel zelfstandigen en flexwerkers vragen nu ook een uitkering aan.

De Amerikaanse arbeidsmarkt staat er na drie weken van coronabeperkingen veel slechter voor dan de Nederlandse. Het Centraal Planbureau berekende twee weken geleden dat – als de beperkingen de komende drie maanden aanhouden – 4,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zonder werk zit. In het somberste scenario, als de maatregelen twaalf maanden zouden aanhouden, wordt dat naar schatting 9,4 procent.

Nieuwe hulp aangekondigd

Dat de Verenigde Staten dat punt nu al zijn gepasseerd, heeft onder meer te maken met het feit dat het Amerikaanse ontslagrecht veel soepeler is dan bijvoorbeeld in de EU. Dat levert acutere dalingen op in de werkgelegenheid, zoals die van donderdag. Positief is wel dat meer mensen dan voor de coronacrisis in aanmerking komen voor inkomenssteun. Dat kan voorkomen dat de consumptie in de VS, die zo’n twee derde uitmaakt van de economie, volledig inzakt.

Toch kreeg het Amerikaanse consumentenvertrouwen deze maand opnieuw een flinke knauw, zo werd donderdag bekend. De graadmeter voor het vertrouwen liet in april de sterkste daling zien in zijn bestaan. De index daalde van 89 naar 71 en die daling was groter dan Amerikaanse economen verwachtten. Die gingen uit van minimaal 75.

Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken heeft de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, donderdag voor zo’n 2.300 miljard dollar (2.100 miljard euro) aan extra hulp aangekondigd. Daarbij gaat het onder meer om goedkope leningen voor het bedrijfsleven.

De Fed verlaagde vorige maand al de rente tot bijna nul. Daarnaast kondigde de koepel van centrale banken in de VS nieuwe opkoopprogramma’s (van schulden) en andere monetaire stimuleringsmaatregelen aan.