Ook uitgekomen week 15

Tigertail

De film Tigertail is het regiedebuut van Alan Yang, een schrijver die eerder met Aziz Ansari de tragikomische serie Master of None ontwikkelde. Een Taiwanese arbeider (Tzi Ma, vorig jaar te zien in de mooie film The Farewell) verliet jaren geleden zijn thuisland om een bestaan in de VS te bouwen. Hij kijkt terug op zijn leven terwijl hij de band met zijn dochter probeert te herstellen . Netflix, 91 minuten.

Lincoln Rhyme

Een serie over de zoektocht naar een beruchte seriemoordernaar. De verlamde forensisch onderzoeker Lincoln Rhyme werkt samen met agente Amelia Sachs om de beruchte Bone Collector te pakken. Gebaseerd op het boek The Bone Collector (eerder verfilmd met Denzel Washington en Angelina Jolie). Videoland, tien afleveringen.

Brew Brothers

Bekvechtende broers beginnen bierbrouwerij. Wilhelm en Adam kunnen elkaar eigenlijk niet uitstaan, maar moeten toch samenwerken. Deze comedyserie lijkt niet voor subtiele humor te kiezen. Netflix, acht afleveringen.

The Durrells in Corfu

De Engelse weduwe Louisa besluit in de jaren dertig om te verhuizen naar het Griekse eiland Corfu. Het leven is ook hier niet altijd zonnig. Hoofdrol voor Keeley Hawes uit Bodyguard. NPO Plus, zes afleveringen.

