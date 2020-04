NCTV waarschuwt voor ‘zorgelijke’ brandstichting van zendmasten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt vrijdag voor de „zorgelijke” brandstichting en sabotage rond meerdere zendmasten. Mogelijk bestaat er een verband met het protest tegen de aangekondigde uitrol van 5G-netwerken in Nederland.

Eerder deze week werd bekend dat bij een zendmast in het Brabantse Liessel brand was gesticht. Ook was de tekst ‘Fuck 5G’ met graffiti gespoten op de meterkast. Inmiddels zou er ook brand zijn gesticht bij antennes in Beesd, Rotterdam en Nuenen. Vereniging Monet, dat namens de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo de plaatsing van antennes afstemt met de overheid, heeft voor de vier incidenten aangifte gedaan bij de politie.

De NCTV verwachtte vorig jaar al dat de nieuwe 5G-netwerken zouden leiden tot protesten in Nederland. Maar tot nu toe heeft het niet geleid „tot extremistische protestacties zoals de sabotage en brandstichting van afgelopen dagen”, schrijft de nationaal coördinator. „De NCTV vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.”

Complottheorie

Directeur Rob Bongelaar van Monet noemt de brandstichting tegenover persbureau ANP „onbegrijpelijk en onacceptabel”. Door het vuur zou bekabeling zwaar beschadigd zijn, de kosten liggen volgens Monet in de tienduizenden euro’s. Bovendien bestaat het risico dat door dit soort brandstichting in een straal van vijf kilometer rond de zendmast het bereik wegvalt.

„Als 112 tijdelijk niet bereikbaar is in een regio, kan dat grote gevolgen hebben”, zegt Bongelaar. „De verbindingen zijn hard nodig voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en dan zijn er mensen die moedwillig zendmasten in de fik steken.” De Monet-directeur hoopt dat de politie vast kan stellen of er een verband bestaat tussen de verschillende incidenten.

Volgens tegenstanders van 5G is de straling van de antennes slecht is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Ook is er steeds meer aandacht voor een complottheorie dat de radiostralen van 5G de verspreiding van het coronavirus versnellen. In het Verenigd Koninkrijk zijn onlangs ook meerdere zendmasten in brand gestoken.

