Ja, als Europa nu geen solidariteit toont, haalt het de geloofwaardigheid van de EU onderuit



Euro-obligaties zijn een uiting van solidariteit, een „sleutelbeginsel” van de EU. „En die moet je in deze tijden laten zien. Zonder solidariteit is er geen cohesie, zonder cohesie is er onvrede en wordt de geloofwaardigheid van het Europese project ernstig geschaad. […] Er zijn miljoenen Europeanen die in het Europese project geloven. Laten we ze niet in de steek laten.”