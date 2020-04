Man (19) opgepakt voor DDoS-aanvallen op overheidswebsites

Een 19-jarige man uit Breda is vrijdag opgepakt op verdenking van het platleggen van overheidswebsites met DDoS-aanvallen. Dat meldt de politie. Bij een DDoS-aanval worden servers van een website bestookt met dataverkeer, waardoor ze tijdelijk niet bereikbaar zijn.

De aanvallen op mijnoverheid.nl en overheid.nl werden uitgevoerd op 19 maart. Deze sites waren daardoor enkele uren uit de lucht. Overheid.nl werd en wordt volgens de politie in verband met de coronacrisis veel bezocht. „Het beschikbaar zijn van deze site voor burgers is van cruciaal belang voor het land, zeker in deze tijden”, aldus een verklaring. „Zeker nu de coronacrisis bij veel mensen voor extra onzekerheid en een grote informatiebehoefte zorgt, nemen we dit hoog op.”

Het onderzoek naar de aanvallen werd uitgevoerd door het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland, dat gespecialiseerd is in DDoS-aanvallen, en stond onder leiding van een officier van justitie uit Den Haag. Dit weekend wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, in Den Haag.