Malta haalt nog 70 migranten van zee, maar zegt verder havens te sluiten

Malta heeft vrijdag nog zo’n zeventig migranten van zee gehaald, kort nadat de regering bekendmaakte dat het de havens sluit en voorlopig geen reddingsacties meer kan uitvoeren. Autoriteiten zouden te druk zijn met het bestrijden van het coronavirus om mensen te helpen die met bootjes Europa proberen te bereiken. Bovendien vreest Malta dat migranten het virus verder zullen verspreiden.

De zeventig migranten werden kort na middernacht aan land gebracht en opgevangen door Maltese militairen in beschermende kleding. Zij blijven voorlopig vastzitten. „Het is in hun eigen belang dat migranten deze gevaarlijke reis niet meer ondernemen. Dit land is niet meer in de positie om een veilige haven te bieden”, zei de regering in een verklaring volgens persbureau Reuters.

Malta heeft al een volledig inreisverbod ingesteld vanwege de pandemie. Scholen zijn gesloten en de bevolking is opgedragen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Inmiddels zijn zeker 350 mensen op het eiland besmet.

Ook Italië sluit havens

Woensdag zei Italië al dat het geen migranten meer zal toelaten vanwege de coronacrisis. Dat volgde kort op een verzoek van de reddingsorganisatie Sea-Eye die eerder deze week 150 migranten van de Middellandse Zee haalde en nu een veilige haven zoekt.

Medicijnen en voeding aan boord van het betreffende schip, de Alan Kurdi, zouden snel opraken, zegt de organisatie in een verklaring vrijdag. Zover bekend is dit het enige vaartuig in de regio dat nog reddingsacties uitvoert. Zowel Italië en Malta weigeren de Alan Kurdi dus toe te laten. Duitsland, waar het vaartuig is geregistreerd, zou met EU-lidstaten kijken naar een oplossing.