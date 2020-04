Het hoofd van de Russisch-orthodoxe Kerk, patriach Kirill, laat duiven vrij na een viering afgelopen dinsdag in de kathedraal van Moskou. De dienst werd op last van Kirill zonder aanwezigen gehouden in Moskou’s grootste kathedraal in verband met de uitbraak van het coronavirus. De patriach had ook andere kerken opgeroepen bij diensten geen gelovigen toe te laten. Desondanks hielden kerken zich daar niet altijd aan. Onder meer in Yekatarinaburg, in de Oeral, kwamen gelovigen massaal naar de diensten.

Foto Sergei Chirikov/EPA