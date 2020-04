Dit gebeurt er nu met de pre-corona onderwerpen

De Urgenda-uitspraak, de stikstofcrisis, vliegveld Lelystad, allemaal onderwerpen waar je nu weinig over hoort.

Toch zijn de problemen van toen nu niet weg. In deze Haagse Zaken frissen Tom-Jan Meeus en Rik Rutten je geheugen op over wat er op de politieke plank ligt. Je hoort hoe het nu gaat met de besluitvorming over bijvoorbeeld het stikstofdossier en de Urgenda-uitspraak, over de kritiek die geuit wordt door de Tweede Kamer op de huidige manier van werken én hoe de verhoudingen in de coalitie en tussen coalitie en kabinet nu liggen.

