De ontmanteling van een geheime cyberbunker aan de Moezel

Het bedrijf van X.

Cybercriminelen worden steeds professioneler, en daar horen gespecialiseerde dienstverleners bij. Zoals de organisatie van X., vermoedt de politie. In speciale computers in de bunker bood X. volgens justitie tegen betaling onderdak aan websites van hackers, grote ondergrondse drugsmarktplaatsen en servers die betrokken waren bij een grote cyberaanval.

Klanten die een normaal data-centrum zal weigeren, maar via zulke ‘bulletproofhosters’ toch op het internet kunnen komen.

Vergelijk het met een pandjesbaas die het alleen interesseert of de huur op tijd betaald wordt en verder zo min mogelijk wil weten over zijn huurders. Met dubieuze huurders hadden X. en zijn kompanen in Traben-Trarbach al die jaren weinig moeite, blijkt uit de aanklacht die de cybercrime-afdeling van het openbaar ministerie in Koblenz afgelopen dinsdag openbaar maakte.

„Wij verkopen geen hosting, wij verkopen gemoedsrust.” Met die slogan biedt het bedrijf van X. vanaf 2014 zijn diensten aan. Calibour (‘secure data solutions’) heet het bedrijf op de bergtop buiten Traben-Trarbach. Het voormalige militaire terrein heeft X. een jaar eerder overgenomen van de Duitse rijksvastgoeddienst, naar verluidt voor een bedrag van 350.000 euro. Hoewel de Bundeswehr al jaren geleden vertrok, hangen bij de poort nog steeds borden met verordeningen van de kazernecommandant. „Halt Ausweiscontrol, bitte Dienstausweis und Parkausweis bereit halten.”

Het terrein van zo’n dertien hectare met twee grote kantoorpanden is omgeven door een flink hek afgetopt met prikkeldraad. Het grootste gedeelte van het complex is aan het zicht onttrokken door een flinke aarden wal. De ondergrondse bunker waar alle computers in staan, is vanaf de weg niet te zien. De meeste medewerkers wonen in de kantoorpanden bovengronds. X. heeft een slaapkamer in de bunker zelf, met een dure muziekinstallatie en een enorme televisie. Dag en nacht zijn ze aanwezig om toezicht te houden op het serverpark in de bunker.

De bunker is gebouwd op het hoogtepunt van de Koude Oorlog en is 25 meter diep, met een oppervlakte van 5.500 vierkante meter. De vier ondergrondse verdiepingen zijn voorzien van internetkabels, airconditioning en een noodaggregaat.

De bunker is een ideale plek voor het verwerken van internetverkeer voor criminele klanten. Als medewerkers bij de toegangspoort onraad vermoeden, kunnen ze de bunker inlichten. Die gaat dan hermetisch op slot voordat de politie de gewapende deuren kan bereiken. Het open krijgen van de deuren, die het zwaarste geschut kunnen weerstaan, is lastig, zo niet onmogelijk. Als de politie buiten de deur zou trachten te forceren, zouden de bunkerbewoners tijd hebben om bewijsmateriaal te vernietigen of gegevens op de computer ontoegankelijk te maken.