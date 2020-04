De nep-oplossingen tegen corona circuleren wereldwijd

In Soedan gaat een video rond van een marktkoopman die zijn mango’s niet verkocht krijgt – mensen vermijden de markt nu – en ze als geneesmiddel tegen Covid-19 aanprijst. Over de hele wereld wordt nepnieuws verspreid over de oplossingen voor het tegengaan van het virus. Vooral in landen waar weinig vertrouwen is in de overheid kan dat gevaarlijk zijn – dodelijk zelfs. Soms helpt de overheid actief mee met het verspreiden van geruchten. Neem de Wit-Russische president Loekasjenko, die allerlei therapieën aanraadt die het Covid-19-virus zouden bestrijden.

Deze vier soorten nepnieuws circuleren wereldwijd.

1 Drankjes

Verschillende soorten drankjes zouden het virus tegengaan. Sommige Italianen suggereren dat hete thee boven de 27 graden het virus kan doden, dat is onbewezen. In Kenia, waar ze doorgaans thee met melk drinken, wordt geadviseerd zwarte thee te drinken. Veel Indiërs denken dat drinken van koeienurine het coronavirus afweert. Vorige maand werd in het land een koeienurine-drinkfeest georganiseerd. Omdat de koe heilig is voor hindoes zou het ‘geneeskrachtige eigenschappen’ hebben.

Veel schadelijker is het idee dat alcohol het Covid-19-virus kan doden. Omdat de Iraanse regering het gevaar van het virus bagatelliseerde en er intussen veel doden vielen, vertrouwt men de overheid niet. Nu zijn er Iraniërs die geloven dat het drinken van een hoge dosis alcohol, verboden in Iran, helpt tegen Covid-19. Sommige verkopers, die de alcohol zelf stoken, voegen een scheutje bleekmiddel toe om de kleur te veranderen – en dat is gevaarlijk. Vorige maand zijn er in Iran bijna driehonderd mensen overleden aan de gevolgen van vergiftiging.

In Hongarije wordt palinka geroemd om zijn virusdodende werking. Dat is een vruchtenbrandewijn die is gestookt uit bijvoorbeeld appels, pruimen, peren of abrikozen. Volgens de Wit-Russische president Loekasjenko helpt wodka. „Ik drink niet,” zei hij volgens verschillende media, „maar de laatste tijd zeg ik weleens dat je niet alleen je handen moet wassen, maar dat je elke dag het virus met een glas wodka moet uitroeien.”

Lees ook: China wil corona genezen met eigen kruidenmiddels

2 Stralingen

Juist in een periode waarin een groot deel van de wereld binnen zit en internet nodig heeft voor informatie en contact, zijn er mensen die 5G-masten in brand steken omdat de straling het coronavirus zou verspreiden. Het is een complottheorie die tot vandalisme leidt. Op meerdere plekken in het Verenigd Koninkrijk zijn zendmasten in brand gestoken. Ook in Liessel, Noord-Brabant, was er brand in een zendmast, vermoedelijk met opzet. Ook in Zuid-Afrika circuleren berichten van bezorgde burgers die elkaar waarschuwen voor de gevaren van 5G-straling.

3 Middeltjes

Wie rijk wil worden, bedenkt wondermiddeltjes tegen Covid-19. Er zijn overal in de wereld bedrijven die online mensen verleiden tot het kopen van hun producten, medicijnen of oliën. De Franse overheid heeft een lange lijst met nepmiddeltjes op een rij gezet. Heel expliciet: „Tot op heden is er geen vaccin, voedsel, luchtreiniger, lamp, voedingssupplement of olie die jou tegen het coronavirus kan beschermen of kan genezen.”

In Rusland wordt er ook een ketting verkocht door een juwelier, met een zilveren hanger die mensen zou beschermen tegen het virus, aldus de juwelier tegen The Moscow Times.

4 Acties

President Loekasjenko beweert ook dat het rondrijden in een trekker helpt. Hij noemde het virus een „psychose” en raadde de afgelopen weken verschillende alternatieve therapieën aan, schrijft de Russische krant Novaja Gazeta. „In het dorp […] werken mensen op de trekker, niemand heeft het over virussen. De tractor, de akker, geneest iedereen.”