De ‘1,5 meter samenleving’ vraagt om nieuwe pictogrammen

Houd anderhalve meter afstand. Hoe herinner je met een knipoog aan dit veiligheidsvoorschrift?

Bewegwijzeringsspecialist Paul Mijksenaar (1944) heeft een pictogram gemaakt met, zoals hij het noemt, „een Michelangelo-momentje”, een verwijzing naar het beroemde fresco in de Sixtijnse Kapel waarin God met een uitgestoken vinger een levensvonk overdraagt aan Adam.

Mijksenaar is oud-hoogleraar Vormgeving Visuele Informatie aan de TU Delft. Het door hem 35 jaar geleden opgerichte bureau Mijksenaar is het grootste ‘wayfindingbureau’ ter wereld. Vanuit de vestigingen in Amsterdam en New York ontwerpt het bewegwijzering voor vele internationale luchthavens, musea, ziekenhuizen en stadscentra.

Mijksenaar noemt de waarschuwingen om afstand te houden die hij op straat en in de supermarkt tegenkomt droog en abstract. „Al die strepen, pijlen en tekstbordjes. Het mag best een beetje vrolijker.”

Dat daar behoefte aan is, merkte het bureau drie weken geleden toen het een thuiswerkpictogram verspreidde, een ontwerp van Jolein Melis. Het icoontje van een man met een laptop en een kat achter zich, ging via Instagram en Twitter direct viraal. Op sociale media verschenen al snel allerlei varianten die duidelijk maken dat het nieuwe werken in de praktijk soms lastig is. Op een van die pastiches zit de kat op het toetsenbord en wordt de thuiswerker omringd door kinderen.

Mijksenaar stelt de nieuwe pictogrammen beschikbaar voor algemeen gebruik.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 april 2020