Damiaan Denys: ‘Dit virus stelt iets wezenlijks aan de kaak, dát bedoelde ik’

‘Het virus noodzaakt een transcendente visie die de mens van vandaag overstijgt waardoor we hem durven vergeten [...] en in zijn sterfelijkheid berusten.’

Denys roept op om de dood van mensen en zelfs hele groepen mensen door dit virus te accepteren. Dat lijkt nogal te botsen met het recht op leven zoals dat verankerd is in, onder meer, de Grondwet?

„Ik vind het leven ook geen recht. Het is een geschenk. Er zijn wel rechten, normen, waarden en consequenties aan verbonden als je het eenmaal hebt gekregen. Maar naar het leven kijken als iets waar ik recht op heb, vind ik een heel bizar standpunt. Er is niemand die verantwoordelijk is voor zijn eigen leven in de zin dat je het tot stand hebt gebracht. Sterven is een element van het leven, het is er onlosmakelijk mee verbonden.

„De heersende maakbaarheidsopvatting is dat mensen zélf wel kunnen bepalen hoe we leven, hoelang we leven en zelfs hoe we sterven. Ik doe vooral een aanklacht tegen onze behoefte om het leven en de dood tot in den treure te controleren. De discussie over sterfelijkheid wordt nu door het virus eindelijk concreet.

„Ik vind de angst voor het debat over beslissingen over leven en dood op de intensive care – mogen we wel of niet beslissen over het behandelen van ouderen – hypocriet. Dat soort beslissingen nemen we normaal gesproken in het ziekenhuis namelijk de hele tijd. Alleen is het nu plots zichtbaar geworden. In de geschiedenis is het ook eeuwen zo geweest dat mensen moesten worden opgeofferd, en dat het collectief besloot wie dat ging zijn.

„Ook vóór Covid-19 waren individuele levens al continu afhankelijk van collectieve keuzes: hoe we mensen op wachtlijsten zetten, welke geneesmiddelen voor zeldzame ziektes worden vergoed, wanneer we doorbehandelen. Of neem keuzes om alcohol en sigaretten toe te laten. Dat zijn allemaal collectieve beslissingen die tot vele doden leiden. Het is niets nieuws dat we de dood van groepen mensen accepteren.”