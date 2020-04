Suriname verlengt avondklok met twee weken

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft aangekondigd alle maatregelen om het coronavirus te bestrijden met twee weken te verlengen. Dat betekent dat het uitgaansverbod dat tussen 20 uur en 6 uur en het verbod op samenkomsten van meer dan tien mensen nog zeker veertien dagen van kracht blijven.

In Suriname zijn tot nu toe slechts tien besmettingen vastgesteld en is pas een persoon aan de gevolgen van het coronavirus overleden, maar er komen nog altijd mensen ongecontroleerd de grenzen met Guyana en Frans-Guyana over, waar al meer besmettingen zijn vastgesteld.

Volgens directeur Danielle Veira van de Nationale Veiligheidsdienst is er in de grensgebieden spraken van een ernstige situatie: "We moeten elke oversteek beschouwen als een mogelijke besmetting waarbij u in veertien dagen tijd meer dan vierhonderd personen kunt besmetten."

Bouterse noemt die dreiging de reden om de noodmaatregelen met twee weken te verlengen: "We moeten deze situatie met de hoogste staat van paraatheid benaderen. Ons zorgsysteem kan een verspreiding niet aan."