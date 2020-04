China wil corona genezen met eigen kruidenmiddels

China is niet alleen effectiever dan andere landen in de bestrijding van Covid-19, het land heeft ook betere medicijnen ter beschikking. Die boodschap brengt de Chinese overheid met steeds meer kracht onder de internationale aandacht.

Zo leverde China aan Italië naast mondmaskers en experts ook honderdduizend dozen met capsules Lianhua Qingwen, een traditioneel Chinees middel tegen griep. Het komt voort uit de traditionele Chinese geneeskunde, de TCM (naar traditional Chinese medicine).

Het kruidenmiddel werd ook ingezet tegen SARS. Het staat op de officiële lijst van de Nationale Gezondheidscommissie van China als een van de behulpzame middelen bij de aanpak van corona. De handel in traditionele Chinese medicijnen is inmiddels een miljardenindustrie: de export naar de VS alleen is goed voor honderden miljoenen dollars.

Export van traditionele Chinese geneeskunde en geneesmiddelen is al langer een speerpunt in de promotie van een specifiek onderdeel van de nieuwe Chinese Zijderoute, de zogeheten ‘gezondheidszijderoute’.

Doel voor 2020 is om minstens honderd traditionele Chinese medicijnen internationaal geregistreerd te krijgen. Ook moeten er dertig TCM-centra komen in landen die meedoen aan de Nieuwe Zijderoute.

Onvrijwillig toegediend

Om aan te tonen dat traditionele Chinese geneeskunde werkt, heeft inmiddels ruim 90 procent van de patiënten die in de provincie Hubei werden opgenomen met Covid-19, traditionele Chinese medicijnen toegediend gekregen. Daarvoor werden 4.900 TCM-artsen uit andere delen van China naar Hubei gestuurd – de zwaarst getroffen provincie. Aanvankelijk werd TCM daar juist veel minder gebruikt dan in andere delen van China.

De behandeling gebeurde niet altijd geheel vrijwillig: vooral jongere patiënten of familie van patiënten hadden soms weinig geloof in de werking van TCM. De behandeling van ruim 74 duizend patiënten met traditionele medicijnen leidt nu tot grote aantallen data over de effectiviteit van de behandeling. Na analyse van die data concluderen Chinese wetenschappers dat bepaalde traditionele medicijnen onder meer de groei van het virus in de cellen remmen en dat de koorts een dag korter zou aanhouden.

Maar die effectiviteit is internationaal omstreden, al was het maar omdat de natuurlijke ingrediënten uit het vervuilde China besmet kunnen zijn met resten van zware metalen of andere schadelijke chemische stoffen.

Besmettingshaard

Ook groepen die zich richten op de bescherming van wilde dieren, hebben grote moeite met de officiële overheidslijst. Daarop staat namelijk ook Tanreqing, een middel dat berengal en geitenhoorn in poedervorm bevat. En dat is gek, want juist de handel in wilde dieren speelde waarschijnlijk een cruciale rol in het overslaan van het Covid-19-virus van dier op mens. De Huanan-markt in Wuhan, waar wilde dieren werden verhandeld, was de plaats waar de eerste besmettingshaard werd vastgesteld.

Opname van het middel op de lijst leidt er niet alleen toe dat er meer beren worden gehouden. Het bevordert ook de illegale jacht op wilde beren wereldwijd. De werkzame stof in berengal is ook synthetisch te maken, maar veel gebruikers geloven dat de stof dan minder werkzaam is.

Op de site van de Wereldgezondheidsorganisatie stond oorspronkelijk de aanbeveling om vooral geen kruidenbrouwsels te gebruiken bij de bestrijding van Covid-19. Die aanbeveling werd in maart van de site gehaald, mogelijk onder druk van China. Eerst verdween de zin van de Chineestalige website, later ook van de sites in andere talen.

Het gebruik van TCM is in China politiek verplicht, want de Chinese president Xi Jinping heeft zich persoonlijk achter de promotie ervan geschaard. In februari riep hij op om Covid-19-patiënten zowel Chinese als westerse medicijnen toe te dienen. Geen arts die zo’n oproep naast zich neer kan leggen. Sun Chunlan, vicepremier van China, noemde TCM vorig jaar al een „schat” van de Chinese beschaving die kan bijdragen aan de „verjonging van de grote Chinese natie”.

Liu Cao, een TCM-arts die in januari naar Wuhan werd gestuurd, zei tegen de Shanghaise site Sixth Tone dat TCM pas effectief is als patiënten erin geloven. „De theorie van ‘qi’ [levensenergie, red.] is heel belangrijk. Alleen als een patiënt gelooft in TCM, kan zijn ‘qi’ goed genoeg stromen om de kruiden in zijn lichaam toe te laten.”