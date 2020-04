Alex Klaasen wint Annie M.G. Schmidtprijs

De Annie M.G. Schmidtprijs is toegekend aan het lied ‘Gewoon Opnieuw’ van zanger Alex Klaasen, tekstschrijver Jurrian van Dongen en componist Peter van de Witte.

Het lied is afkomstig uit het theaterprogramma Showponies II. De Annie M.G. Schmidtprijs bekroont het beste Nederlandstalige oorspronkelijke theaterlied van het voorgaande theaterseizoen. De prijs, een initiatief van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur, is voor de 28ste keer uitgereikt.

Eerder noemde NRC ‘Gewoon opnieuw’ „een voorstelling in een voorstelling. Over een man die een grote liefde vindt, helemaal gelukkig wordt, erbij is als die partner ziek wordt en overlijdt, en daarna weer opnieuw moet beginnen. Al is die laatste gedachte in het lied vooral een boodschap van hoop.”

Over zijn lied zei Klaasen in NRC: „Ik wilde de voorstelling afsluiten met een lied dat je elke dag opnieuw kunt beginnen. Ik vind het altijd heel ontroerend om mensen te zien die doorgaan na tegenslag of verlies. Ik vind dat zelf een troostende gedachte als het niet lekker gaat.”

Alex Klaasen, tekstschrijver Jurrian van Dongen en componist Peter van de Witte ontvangen een bronzen buste van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen, en een geldbedrag van 3.500 euro. Vorig jaar ontving Klaasen al een nominatie voor het lied ‘Waarom mensen zingen’, uit Showponies I.

Over het winnende lied zegt de jury: „De Annie MG Schmidtprijs gaat dit jaar naar een lied waarvan de tekst iets van hoop biedt. Muzikaal op hoog peil, een fraaie doorgecomponeerde melodie; de uitvoerende is sowieso de beste zanger van allemaal.”

De andere genomineerden waren dit jaar Arjen Lubach met ‘Beter in Bed’, Brigitte Kaandorp met ‘Het is gebeurd’ (muziek Theo Nijland), Kiki Schippers met ‘Dorp’, Mike Boddé met ‘Ik dacht dat jij het was’ en Yvonne van den Eerenbeemt met ‘La Fin’ (muziek: Sjors van den Eerenbeemt, Yvonne van den Eerenbeemt en René van Mierlo).

De oorspronkelijk geplande uitreiking op 30 maart in Theater Bellevue als opening van het Amsterdams Kleinkunst Festival kon vanwege de maatregelen rondom Covid-19 geen doorgang vinden. In een alternatieve opzet is op vrijdag 10 april in het NPO Radio 5-programma Volgspot de winnaar bekend gemaakt.