Forse toestroom naar de bijstand, vooral jongeren met flexbanen

De aanvraag van bijstandsuitkeringen is de afgelopen weken fors gestegen, vooral in de vier grote steden. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs 32 wethouders van sociale zaken. Het is de eerste indicatie dat de werkloosheid ook in Nederland oploopt, ondanks de steunmaatregelen van het kabinet.

In de helft van de ondervraagde gemeenten verdubbelde het aantal bijstandsaanvragen de afgelopen weken, of zelfs meer dan dat. Slechts drie gemeenten zagen geen enkele stijging, zes gemeenten zagen alleen een lichte stijging. De sterkste toename zagen Amsterdam en Rotterdam. Zij kregen de afgelopen weken bijna drie keer zo veel aanvragen voor een bijstandsuitkering als voor de coronacrisis. Normaal kreeg Rotterdam 250 tot 300 aanvragen per week, afgelopen week waren dat er 800.

Wethouders verwachten dat de grootste stijging nog moet komen. De meeste mensen hebben eerst drie maanden recht op een – riantere – WW-uitkering voordat ze een bijstandsuitkering aanvragen.

Gemeenten zien veel bijstandsaanvragen van jongeren, onder wie veel twintigers en dertigers die een uitzend- of oproepcontract hadden.

Bedrijven die een beroep doen op de NOW-regeling mogen geen personeel ontslaan. Flexkrachten kunnen ze vaak wel laten gaan, omdat daar geen formeel ontslag voor nodig is.

Vooral jonge flexwerkers pagina E3

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 april 2020