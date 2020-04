Voor zijn klanten liggen er kansen op de beurs

De officiële titel van Stan van Wersch bij beursbroker Kempen & Co is ‘senior equity salestrader’. In gewone mensentaal: een ervaren beurshandelaar.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis fietst de bijna 42-jarige Van Wersch elke nog „gewoon” van zijn huis naar kantoor, beiden in Amsterdam.

De desk bij Kempen waar Van Wersch bij hoort, moet altijd bereikbaar zijn voor klanten. Om te voorkomen dat het hele team van rond de twintig personen ziek wordt, werken ze in drie aparte groepen: een team thuis, een team op kantoor en een team ‘Schiphol’ – daar heeft Kempen een uitwijklocatie.

De meeste thuiswerkers hebben een volledige werkplek gekregen, met meerdere schermen en alle informatiebronnen die nodig zijn bij beurshandel. „Dat konden we niet voor iedereen regelen. Omdat ik in Amsterdam woon, zit ik gewoon op kantoor.”

Van Wersch omschrijft het voornaamste effect van het coronavirus op zijn werk als „heel veel heftigheid”. In de eerste weken was er vooral paniek en daardoor zakten vrijwel alle beurskoersen. „Daarna, toen duidelijk werd wat de economische impact van de lockdowns was, gingen grote beleggers hun portefeuille structureel minder risicovol maken.” Je ziet dat men bijvoorbeeld aandelen in de fitness-sector van de hand doet – die wordt immers hard geraakt door de crisis. „Deze fase was voor ons het drukst.”

Handelen met teams op drie verschillende plekken is lastiger dan wanneer je met z’n allen op kantoor zit en je gewoon naar elkaar kunt roepen. Gelukkig is het onder beurshandelaren al gewoon om te chatten via de handelsplatforms, dus dat wordt druk gedaan. Elke ochtend om 8.00 uur bespreken de handelaren van Kempen met elkaar het nieuws in een videovergadering. „Die call zit ik voor, en er komen allemaal analisten aan het woord. Je kunt je voorstellen dat dat nu alleen maar over corona gaat en de impact daarvan op de aandelen.”

Van Wersch is naast handelaar ook contactpersoon voor klanten. In zijn portefeuille vallen voornamelijk hedgefondsen. Die kunnen ‘shorten’, oftewel speculeren op koersdalingen. „Ik bespreek met hen de shortmogelijkheden, maar ook de fondsen waarvan wij denken dat ze het goed gaan doen, zoals supermarkten en voedselproducenten. Zo’n crisis levert voor hen kansen op. Zo werkt dat in de beurswereld.”

De aanvankelijke extreme drukte is de laatste dagen weer afgenomen. „Je ziet dat mensen op hun handen gaan zitten.” Van Wersch vindt het belangrijk om positief te blijven. „Als we niet oppassen praten we elkaar alleen maar dieper de put in.”

