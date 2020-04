We zitten met z’n vijven al weken – nog voordat het kabinet maatregelen aankondigde – in lockdown in verband met de kwetsbare longen van onze tweeling van 5 jaar. Zorgelijke tijden. Ik ga voor het eerst in tijden naar buiten voor de noodzakelijke boodschappen en vraag mijn zoontjes of ze nog wensen hebben. Die hebben ze: „Ik wens dat oma altijd bij ons woonde”.„Ik wens dat ik een pinguïn had”. „Ik wens dat het elke dag Kerstmis is”. „Ik wens dat tijgers elke dag jarig zijn”.

