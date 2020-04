‘OPEC en Rusland bereiken akkoord over productievermindering’

Samenwerkingsorganisatie OPEC en Rusland zijn het eens geworden over productiebeperkingen. Dagelijks wordt de olieproductie met tien miljoen vaten verminderd, om zo te voorkomen dat de prijs verder keldert. Dat melden meerdere internationale persbureaus donderdagavond, op basis van bronnen. Volgens persbureau Reuters zou het zelfs gaan om een vermindering van de productie van tien miljoen tot twintig miljoen vaten per dag. Nadat nieuws over dit akkoord naar buiten kwam, steeg de olieprijs even zo’n 12 procent.

Mogelijk duurt de sterkste productievermindering maar een paar maanden, en worden daarna minder strenge beperkingen doorgevoerd. Verdere details van de principe-overeenkomst zijn nog niet bekend. Uit de berichten die donderdagavond naar buiten kwamen is niet duidelijk geworden of de deal nog afhangt van instemming door de Verenigde Staten. Rusland zou dat als voorwaarde hebben gesteld. De VS onderhandelen vrijdag met oliekartel OPEC. Om een verdere daling van de wereldwijde olieprijzen echt te stoppen, moet ook de productie van de VS worden beperkt.

Bij het overleg van donderdag - dat via een videoverbinding werd gevoerd - was het vooral zaak om Saoedi-Arabië en Rusland nader tot elkaar te krijgen. Die twee landen waren eerder dit jaar in een prijzenoorlog verzeild geraakt. Daarbij ‘overspoelden’ beide staten de markt met olie. Die extra voorraad kwam nog bovenop de coronacrisis, die er ook al voor had gezorgd dat de olieprijs aan het zakken was.

Half maart kwam de olieprijs voor Brent korte tijd onder de 30 dollar per vat; de laagste prijs sinds januari 2016. Rond het nieuws van donderdag steeg de prijs met bijna 4 procent naar 34,13 dollar per vat.