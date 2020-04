Ladies Night leed onder de dictatuur van de huiselijkheid

Het leek of Merel Westrik de kijkers van de laatste Ladies Night nog niet dorst te vertellen dat het afgelopen was. De talkshow wordt van de buis gehaald. Officieel vanwege de coronamaatregelen, maar kijkcijfers en de haast waarmee Net 5 ‘powered by Linda’ deze week de stekker uit de ‘vrouwentalkshow’ trok, geven weinig hoop op een doorstart. Misschien om de zenderbazin niet te verzoeken begon Westrik de zesde Ladies Night van 2020 alsof er niets aan de hand was.

Angst

Niet gender, maar angst was het grootste probleem van Ladies Night. Het programma wilde de ruimte geven aan maatschappelijk succesvolle gasten, maar verloor zich vaak in huiselijke zaken. Zo kregen we woensdag dadelijk een toiletselfie van actrice Tjitske Reidinga („Ik zit thuis met twee pubers en een klusser”), niet te verwarren met Reidinga’s eerdere toiletselfies. Strafpleiter Natacha Harlequin meldde dat ze deze week naar drie zittingen had gekund, maar op het filmpje dat volgde zagen wij haar een tractorwiel omduwen, toegeschreeuwd door een personal trainer.

De dictatuur van de huiselijkheid regeerde met ijzeren vuist. Tekenend was hoe Linda de Mol – baas van de zender en een van de machtigste personen van de Nederlandse mediawereld – twee weken geleden niet begon over de gevolgen van de lockdown voor haar branche. Wel vertelde ze dat stofzuigen haar zwaar viel. En dat ze haar man naar de winkel had gestuurd voor kipdijfilet. Toen deze weggehamsterd bleek, had hij niet bedacht dat kipfilet ook bruikbaar was.

Doorvraagverbod

Pas toen de boodschappen binnen waren, kwam de maatschappij aan bod. In de slotaflevering was dat het debat over corona in de Tweede Kamer. Schrijfster Stella Bergsma wilde dolgraag praten over de inbreng van Wilders en over de strategie achter het optreden van Mark Rutte. Harlequin begon de juridische haken en ogen van de aangekondigde corona-app uit te leggen. Reidinga memoreerde terecht de schade die de kunst lijdt, maar relativeerde meteen: „Het is ook onbelangrijk.” Dat hoor je nou nooit over kipdijfilet.

Westrik leek een doorvraagverbod opgelegd te hebben gekregen; zij verdient een veel beter programma

Het bleef bij aanzetjes. Het format van Ladies Night vereist kennelijk dat de presentator steeds haastig een nieuw deelonderwerp aansnijdt. Of er wordt wéér een van sociale media geplukt filmpje vertoond. Westrik leek een doorvraagverbod opgelegd te hebben gekregen; zij verdient een veel beter programma. Ladies Night werd zo – hierna houd ik op over pluimvee – een schaal vol haastig aangebraden drumsticks, maar nooit een hele kip.

Edsilia Rombley zong tot besluit van de slotaflevering een krachtige versie van Ain’t No Mountain High Enough – wat nogal contrasteerde met de hoogtevrees waar Net5 bij de productie van de talkshow last van had gehad. Westrik raakte aangedaan door het lied. „Ik wil eigenlijk niet afsluiten”, zei ze. Daarna vertelde ze dan eindelijk dat het „voor nu voorlopig de laatste” uitzending was. Uit de reclameblokken was de kijker al duidelijk geworden dat Net5 vanaf volgende week ‘hartverwarmende woensdagavondfilms’ inzet.

Een werkelijk hartverwarmende woensdagavondfilm was laat op de avond bij Human op NPO2 te zien: de liefdevolle documentaire Samen van Carmen Cobos, over hoe de Ziekte van Parkinson relaties beïnvloedt.

Het hoogtepunt was de gelukkige blik van de door de ziekte zeer hulpbehoevende Edith. Zij had een tijdje in een verpleeghuis gezeten, tot haar grote ongeluk. „Haal me uit dit gesticht”, had ze geroepen en nu had haar man Cor dat dus maar gedaan. Hij vond het toch al wat eenzaam, thuis zonder haar. Zo werd Samen een prachtig lied van aftakeling en toewijding.