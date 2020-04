Vieren we Koningsdag op 31 augustus of op het balkon?

Voor het eerst in 76 jaar gaan de festiviteiten op Koningsdag niet door, maar ondernemers en feestliefhebbers laten het daar niet bij zitten.

Horeca-ondernemer Rasmus Emmelkamp startte op 27 maart de petitie ‘Red Koningsdag 2020’, die inmiddels bijna 2.700 keer is ondertekend. Hij roept op om Koningsdag op 31 augustus te vieren. Op die dag werd in 1885 de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina gevierd, de eerste Koninginnedag in Nederland. Inmiddels heeft Emmelkamp zijn krachten gebundeld met collega-ondernemer Steven Vermaas, die met een soortgelijk idee kwam. Beiden hebben ze meerdere zaken in Amsterdam.

„In deze tijden van angst hebben we iets nodig om naar uit te kijken”, vindt Vermaas. Hij wil de feestdag ook aangrijpen om alle mensen die de samenleving draaiende houden in het zonnetje te zetten. „Denk aan alle mensen in de zorg. Maar ook de brandweer, de vuilnisman, de schoonmaker en alle andere mensen die risico lopen terwijl ze aan het werk zijn. Deze mensen zorgen voor Nederland.” Zodra er 5.000 tot 10.000 handtekeningen binnen zijn willen Emmelkamp en Vermaas de petitie aanbieden aan burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Ze benadrukken dat het initiatief wat hen betreft niet alleen voor de hoofdstad, maar voor heel Nederland geldt. Met het aanbieden van de petitie willen ze „een onderbouwd signaal geven aan de overheid dat dit is wat Nederland nodig heeft. Samen zijn en het leven vieren.”

Balkoningsdag

Maar er zijn meer initiatieven: om te voorkomen dat jongeren Koningsdag op 27 april toch groots gaan vieren en het dan niet te nauw nemen met het verbod op samenscholing bedachten vrienden Morris Compier, Teun Gerretsen, Koen Gerretsen en Tom Bremerkamp ‘Balkoningsdag’; een initiatief waarbij Nederlanders op Koningsdag hun balkon feestelijk versieren en gezamenlijk om 13.00 uur het glas heffen.

„Het idee begon klein”, vertelt Compier. „We baalden gewoon dat we niks kunnen doen op 27 april. We dachten: desnoods gaan we gewoon met z’n allen het balkon op.” De jongens gingen direct aan de slag om dat idee te verwezenlijken: ze wilden alle bewoners aan de Javastraat in Amsterdam via Facebook optrommelen zich aan te sluiten bij het idee. Dat ‘kleine straatidee’ lijkt groter te worden, nu grote bedrijven interesse tonen om te helpen bij de publiciteit. “We kunnen in deze moeilijke tijden allemaal best wel wat gezelligheid gebruiken. Hopelijk kunnen we op deze manier het feest dit jaar toch verantwoord vieren.”

De bedenkers van ‘Red Koningsdag 2020’ en van ‘Balkoningsdag’ zijn op de hoogte van elkaars plannen. Ze zeggen elkaars initiatieven leuk te vinden en te steunen en er samen alles aan te doen om deze feestdag niet zomaar voorbij te laten gaan.

Bekijk ook deze fotoserie: dieren in lege straten hebben het rijk voor zich alleen