„Drie Matthäus-Passionen hebben we uitgevoerd. Daarna werd alles afgezegd. Dat was bizar en voor de musici verschrikkelijk. Sommige medewerkers doorleven nog dagelijks het draaiboek: nu zou de kerk opengaan, nu stromen de mensen binnen… Als fantoompijn. Maar ik heb daar geen last van. Ik wil nu ook geen Bach horen. Misschien is dat mijn rouw.

„Eén dag was ik van slag. Nu gaat het uitstekend. Omdat ik tot de risicogroep behoor, heb ik me opgesloten in mijn huis. Ik laat alleen de hond uit. Verder werk ik in de tuin, en maak mijn vijver met koikarpers schoon. Mijn vriendin, sopraan Olga Zinovieva, is wel druk met het opnemen van video’s. Maandag doe ik mee: dan begeleid ik haar in de Grote Kerk van Elburg op het kerkorgel. Ik heb in 25 jaar geen orgel gespeeld, dus dat vind ik leuk.

„Met nul euro subsidie zijn wij ondernemers die verlies moeten nemen en dan, hopelijk, opkrabbelen. Het aantal kaartjes dat we verkochten voor geannuleerde concerten loopt in de tienduizenden, dus dat geeft veel rompslomp. We rekenen nu alle scenario’s door. De Matthäussen hebben we in principe verplaatst naar september – maar ik heb er een hard hoofd in. Musici zullen de laatsten zijn die weer aan het werk mogen. Concerten zijn niet essentieel voor de economie, en ze brengen wel veel mensen bij elkaar.

„Mensen vinden het normaal als alles goed gaat. Dat is het niet, dat realiseren we ons nu. De kunst is heel bewust van elke dag te genieten. Ook tegen de musici zeg ik dat vaak: besef wat een geluk het is mensen te mogen meeslepen door schoonheid. Morgen kan het allemaal voorbij zijn. En dan gaat het leven gewoon door – zonder jou.”

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 april 2020