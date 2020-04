Feyenoord beoordeelt nieuw stadionplan niet

Iedereen kijkt naar Feyenoord – maar de voetbalclub houdt zich op de vlakte.

Zo kun je de eerste reacties op het alternatieve plan voor Feyenoord City van Consortium DMK samenvatten. Mocht het nieuwe Feyenoord-stadion aan de Nieuwe Maas niet haalbaar zijn, dan zegt DMK de Kuip voor 200 miljoen euro in tweeënhalf jaar te kunnen moderniseren en uitbreiden naar 63.000 zitplaatsen, zoals NRC donderdag schreef.

Van de zes coalitiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad komen voorzichtige reacties. „Het lijkt een serieus plan dat een serieuze behandeling verdient”, zegt PvdA-gemeenteraadslid Dennis Tak. Astrid Kockelkoren van GroenLinks noemt het een „interessant” stadionplan.

„Ze zeggen dat het snel en voor weinig geld kan – volgens mij gaat aan deze stadionontwikkeling niets snel”, zegt burgerlid Gerben van Dijk van ChristenUnie-SGP.

Maar op dit moment ligt er met Feyenoord City een ander stadionplan (totale kosten: 444 miljoen) op tafel, zeggen ze. Het is niet aan de gemeenteraad om nu iets van een alternatief plan te vinden, zeggen ook de andere coalitiepartijen VVD, CDA en D66.

Het is aan Feyenoord, zegt CDA’er Christine Eskes. „Zij moeten het initiatief nemen.” „Zodra zij zeggen, we gaan liever met een ander plan in zee – het is aan hen”, aldus Chantal Zeegers (D66). Pas daarna buigt de gemeenteraad zich over eventuele bijdragen en investeringen met gemeentelijk geld.

Feyenoords ‘zienswijze’

Maar Feyenoord waagt zich nu niet aan een uitspraak over het alternatieve plan. „We beoordelen het bewuste plan niet en vinden er dus ook niks van”, reageert een woordvoerder schriftelijk.

De club is druk met de gevolgen van de coronacrisis en met het onderzoek naar „de haalbaarheid van een nieuw stadion voor Feyenoord”.

Pas in of na de zomer komt Feyenoord met nieuws over de voortgang. Wel heeft de club een zogenoemde ‘zienswijze’ op het bestemmingsplan voor Feyenoord City ingediend. Zo wil Feyenoord de verzekering dat het in de Kuip kan blijven spelen, mocht het nieuwe stadion niet haalbaar zijn.

In de top van de club is een richtingenstrijd gaande over de nieuwbouwplannen. Een deel schaart zich achter Feyenoord City, waar anderen kritisch zijn en renovatie van de Kuip als serieuze optie zien.

Een woordvoerder van Stadion Feijenoord zegt dat zij het plan van DMK „alleen uit de krant kennen”. Het stadionbedrijf neemt, nadrukkelijker dan de club, afstand van eventuele modernisering van de Kuip. „Wij zetten vol in op nieuwbouw”, zegt de woordvoerder. „In het verleden zijn heel veel projecten voor vernieuwbouw bekeken, die hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.”

Vraag is wat de wereldwijde coronapandemie in de huidige plannen voor effect heeft op het spelersbudget (salarishuis) van Feyenoord. In het Feyenoord City-plan wil de club zeker zijn van een jaarlijkse afdracht – de performance fee – vanuit het stadion van 25 miljoen, die zij zal gebruiken voor het spelersbudget. „Er is niks veranderd aan onze uitgangspunten”, zegt de woordvoerder van Feyenoord City, gevraagd naar het mogelijke corona-effect op dat bedrag.

Het projectteam van DMK verwacht dat de crisis „een substantieel neerwaarts effect zal hebben op elke businesscase”, ook die van henzelf.

Voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik wijst erop dat in het alternatieve plan de „allesbepalende financiële onderbouwing” ontbreekt. „Dus een aantrekkelijk verhaal, maar niet meer dan dat.”

Nadat de amateurtak haar meerderheidsbelang in de Kuip heeft afgestaan om financiers voor Feyenoord City te kunnen trekken, ziet hij „maar één plan dat toekomstzin heeft”. Van den Herik: „Laat alle verantwoordelijken voor de Kuip, die het bezit wegens een onzalig plan verkwanseld hebben aan derden, zo snel mogelijk het bewust opgelopen achterstallig onderhoud van de Kuip, uitvoeren. Dan toon je ten lange leste toch nog enig gevoel voor kwaliteit en service.” Zijn „inschatting” is dat de club „nog heel veel jaren in de Kuip zal spelen”.