EU-akkoord over miljardensteun

Na wekenlange onderhandelingen zijn eurolanden het eens geworden over een pakket economische steunmaatregelen. Donderdagavond gingen ministers van Financiën tijdens een tweede video-overleg binnen een week akkoord met een gezamenlijk plan om de gevolgen van de coronapandemie te dempen. Het pakket moet circa 500 miljard euro losmaken, beschikbaar via verschillende Europese fondsen. In de overeengekomen tekst zitten tegelijk nog veel losse eindjes, waarover regeringsleiders zich later deze maand nog moeten buigen.

Nederland verzette zich tijdens de onderhandelingen lange tijd tegen soepele voorwaarden voor een lening uit het Europees noodfonds. In het donderdag bereikte akkoord wordt afgesproken dat zulke strenge ‘conditities’ voor leningen die samenhangen met de coronapandemie niet zullen worden gesteld. Maar wat precies als een aan corona-gerelateerde lening zal gelden blijft vooralsnog onduidelijk. Over euro-obligaties, een ander voorstel waartegen Nederland zich fel verzette, is in het akkoord niets opgenomen.

Traditioneel kan een land alleen aanspraak maken op een lening uit het zogeheten Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) als ze akkoord gaat met een streng hervormingsprogramma. Voorafgaand aan de vergadering benadrukte Nederland steeds dat hervormingen op termijn wel een voorwaarde zouden moeten zijn. Maar landen in Zuid-Europa, Italië voorop, verzetten zich fel tegen strenge voorwaarden, uit vrees gedwongen te worden harde bezuinigen door te voeren. In de compromistekst wordt nu vermeld dat een lening zonder verdere eisen gebruikt mag worden voor kosten die ‘direct of indirect’ met de virusuitbraak samenhangen. Het is een tekstvoorstel dat zowel Nederland als Italië kunnen uitleggen als een overwinning.

Via het ESM kunnen landen honderden miljarden tegen gunstige rentes lenen om die in hun economie te steken. Belangrijk voordeel van betrokkenheid van het ESM is verder dat het de Europese Centrale Bank meer mogelijkheden geeft om één land bij te staan via de gerichte opkoop van staatsschuld.

Eurolanden kwamen verder overeen dat er naast het bestaande noodfonds nog een vergelijkbaar, kleiner fonds wordt opgezet waaruit lidstaten kunnen lenen om de lonen van werknemers die getroffen worden door de coronacrisis uit te betalen.

'Herstelfonds' voor economie

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een speciaal ‘herstelfonds’ dat landen moet helpen hun economie er na de coronapandemie weer bovenop te helpen. Maar hoe dat fonds er precies uit moet komen te zien en waar de financiering vandaan moet komen, blijft vooralsnog onduidelijk en zal later moeten worden uitgewerkt.

Met het akkoord is een eerste hobbel genomen. Tegelijk zal de discussie hiermee nog lang niet beslecht zijn. Euro-obligaties, waartegen onder meer Nederland en Duitsland zich fel verzetten, komen er voorlopig niet. Maar in de tekst is wel een passage opgenomen waarin de mogelijkheid van „nieuwe financiële instrumenten” waarmee de eurozone op de economische crisis kan reageren wordt opengehouden. Tijdens een video-overleg van regeringleiders later deze maand zullen euro-obligaties ongetwijfeld weer op de agenda komen te staan. En vooral lidstaten in Zuid-Europa zullen de komende tijd blijven pleiten voor gezamenlijke Europese schulduitgifte.

Het debat over de inzet van Europese instrumenten bij het bestrijden van de economische crisis liep de afgelopen weken hoog op. Vooral het feit dat de Nederlandse minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) hamerde op het belang van begrotingsdiscipline en strenge voorwaarden voor noodhulp stuitte in grote delen van Europa op woede. Hoekstra zag zich genoodzaakt vorige week door het stof te gaan en erkende „te weinig empathisch” te hebben gehandeld.

