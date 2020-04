Drie bewoners verzorgingshuis Tilburg naar ziekenhuis door brand

In Tilburg zijn drie bewoners van een verzorgingshuis naar een ziekenhuis overgebracht nadat in het complex een grote brand was uitgebroken. Over hun toestand is nog niets bekend. Dat meldt Omroep Brabant donderdag. De brand is inmiddels onder controle.

Het gaat om een verzorgingstehuis in het noorden van de stad. Kort na het middaguur werden bewoners uit de vleugel op de bovenste verdieping evacueert, waar de brand was uitgebroken. Sommige bewoners moesten met hoogwerkers naar beneden worden gehaald. In totaal werden twaalf van de 160 appartementen ontruimd. Behalve de brandweer waren ook twee traumahelikopters ter plaatse.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Het incident trekt veel bekijks, zegt de Veiligheidsregio Brabant op Twitter. De autoriteiten roepen op om niet te gaan kijken om te voorkomen dat er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.