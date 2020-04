De vrouw die Bill Clinton verklikte is overleden

Het eerste portret van Linda Tripp in NRC Handelsblad droeg als tikje tendentieuze kop: ‘Rancuneuze ambtenaar’.

Het was januari 1998 en de toen 48-jarige ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Defensie was in veler ogen niet meer dan een verklikker. Zij had gesprekken met een veel jongere collega opgenomen, waarin die snikkend vertelde over haar gebroken hart na een affaire met president Bill Clinton. Haar opnamen had Tripp overgedragen aan de speciaal aanklager die destijds onderzoek deed naar een zakelijke affaire van de president en diens vrouw Hillary.

Zo zette Tripp, die woensdag op 70-jarige leeftijd overleed, de deur open naar het impeachment-proces tegen Clinton, de tweede Amerikaanse president die zoiets overkwam. Een meerderheid van de Senaat sprak hem vrij.

Het was de weloverwogen handelwijze van Tripp die de akelige nasmaak achterliet. Zij was op het Pentagon bevriend geraakt met de twintiger Monica Lewinsky, die enkele jaren daarvoor als stagiaire op het Witte Huis een seksuele verhouding met Clinton had gehad. Toen Lewinsky haar in vertrouwen had genomen, stapte Tripp naar een uitgever, die suggereerde hun telefoongesprekken op te nemen.

Opnamen gelekt

Uiteindelijk zou Tripp zo’n twintig uur aan gesprekken met de vaak wanhopige Lewinsky tapen. Op de opnamen, waarvan delen naar de media werden gelekt, viel te horen hoe Tripp haar jonge collega aanmoedigde bewijs te verzamelen. Een jurk met spermavlekken van de president moest Lewinsky vooral goed bewaren als „een verzekeringspolis”.

Terwijl Lewinsky de afgelopen jaren is opgekrabbeld en nu lezingen geeft over haar ervaring als ,,patient zero” van wereldwijde roddel in het vroege internettijdperk, trok Tripp zich terug uit het openbare leven.

Ze was op de laatste dag van zijn ambtstermijn ontslagen door president Clinton – al bevocht ze een royale schikking wegens inbreuk op haar privacy. Aan de zesdelige documentaire The Clinton Affair uit 2018 wilde Tripp niet meewerken. Het boek waarvoor ze de uitgever had benaderd, is nooit geschreven.

In 2015 waarschuwde ze in een interview met de Britse krant The Daily Mail tegen de toenmalige presidentskandidaat voor de Democratische Partij. „Hillary Clinton moet geen president worden, niet nu, nooit”, zei Tripp. „Zij is domweg niet integer.”

Ze had Bill Clinton aangegeven, zei ze, omdat ze ziek was van de corruptie en de leugens van het presidentiële paar.

‘Hightech lynchpartij’

In 2018 hield Tripp een toespraak ter gelegenheid van Nationale Klokkenluidersdag. Tot twee keer toe verhaspelde ze een sleutelzin: „Het ging mij om right and left… o nee, fout fout. Het ging om right and wrong, om goed en fout, niet om rechts en links.”

Ze hield een pleidooi voor aansprakelijkheid van machtige mensen die zich misdragen. „Als hun niet ook persoonlijk pijn wordt gedaan, dan schrikt dat toekomstige daders niet af.”

Tripp kenschetste zichzelf als slachtoffer van een „hightech lynchpartij”, maar ze zou het precies weer zo doen als het over mocht. In haar toespraak repte ze met geen woord over Monica Lewinsky. Toen die in 1998 door de Grand Jury werd verhoord, begon ze aan het eind te huilen en zei ze: „Het spijt me allemaal zo. En ik haat Linda Tripp.”

Woensdag, voordat Tripp was overleden, verstuurde Lewinsky een tweet: ,,Wat er in het verleden ook is gebeurd, nu ik hoor dat Linda Tripp heel erg ziek is, hoop ik dat ze beter wordt.”