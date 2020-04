De doe-het-zelfbelegger moet het jaarverslag lezen

Ze kunnen het nauwelijks aan. Bij BinckBank werken ze naar verluidt in het weekend door, DeGiro heeft een wachtlijst voor nieuwe klanten en Lynx is alleen nog open voor beleggers die meer dan 10.000 euro inleggen.

Nu de koersen zo laag staan, zien online brokers een toestroom van honderden nieuwe klanten. Net beginnende beleggers anticiperen erop dat de boel straks gaat stijgen. Dan is dit moment – met aandelen die zo sterk in prijs zijn gedaald – het juiste moment om in te stappen, zo is het idee.

Volgens een vorige maand uitgegeven rapport van de Autoriteit Financiële Markten handelen zes op de tien particuliere beleggers in Nederland zonder advies. Zelfs de helft van de beginnende beleggers is doe-het-zelver. Zij betalen dus geen beleggingsadviseurs die hun aanraden nu in die bepaalde sector te investeren, en nemen ook geen vermogensbeheerder in de arm. Deze mensen kiezen ervoor om zelf direct op de financiële markten te beleggen via een broker of een bank.

Daar zit je dan achter je laptop, als beginnend doe-het-zelfbelegger. Geen honderden euro’s over voor analistenrapporten, zoekresultaten vol schimmige beleggersfora. Hoe kom je toch aan betrouwbare informatie om afgewogen beleggingskeuzes te maken? En wat moet je juist niet doen?

Als je wilt beleggen, heb je grofweg twee keuzes: naar een bank of naar een broker. Bij veel banken hoef je voor advies of hulp niet te zijn. Door strengere regelgeving hebben veel banken de laatste jaren hun adviesafdeling afgeschaft. Weer anderen hebben het minimaal in te leggen bedrag voor advies sindsdien flink verhoogd, naar een paar ton. Daar kom je als beginnend belegger niet gauw aan.

Bij sommige brokers ben je beter af. Die bieden service in de vorm van advies (Brand New Day), cursussen (Lynx), een digitale leeromgeving (Binck) of een combinatie van die dingen. Sommige brokers faciliteren weer puur alleen het handelen en bieden geen extra’s.

„Ik herken de uitdagende zoektocht naar informatie”, zegt Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij Binck en auteur van Beleggen voor Dummies. „Je opent als beginnende belegger een rekening, stort er geld op – en ga er dan maar eens aan staan. Het is ook belangrijk dat je dan kunt leren beleggen.” Het loont dus, zegt Oudshoorn, om uit te zoeken in hoeverre een broker je daarin tegemoetkomt.

Ook beginners die geen jaarverslagen en persberichten willen doornemen, kunnen beleggen, zegt Joost Schmets van beleggersvereniging VEB. Zij kunnen bijvoorbeeld geld steken in indexfondsen. Dat zijn beleggingsproducten waarin aandelen van één bepaalde sector of index zitten. Beleg je via je broker bijvoorbeeld in het MSCI World-indexfonds, dan koop je indirect meer dan zestienhonderd aandelen die in die index zijn opgenomen. Breder beleggen – dus veiliger, en dus saaier – kan bijna niet. Zo ben je niet afhankelijk van één stijgend of dalend aandeel. Schmets omschrijft het zo: „Zoek niet naar de speld. Koop meteen de hele hooiberg.”

Toch blijven sommigen graag naar die speld zoeken, al blijft Schmets herhalen: „Onverstandig.” Maar wil je nu eenmaal beleggen in dat ene bedrijf waarvan je denkt dat het veel gaat opleveren, dan zegt de VEB-econoom: zoek informatie bij de bron. Dus: jaarverslagen en persberichten zélf lezen. Berucht zijn de beleggersfora waar over ieder bedrijf elke mening te vinden is: schuw die. Schmets: „Ook beleggers zijn mensen die erg graag geloven in hun eigen gelijk. Ze zijn fan van een aandeel en filteren slecht nieuws weg. En je weet nooit wie er post.” Dat veel beleggers niet beschikken over analistenrapporten, vindt Schmets geen probleem. „Analisten hebben het lang niet altijd bij het rechte eind, en echt onafhankelijk zijn hun adviezen ook niet altijd.”

NRC Lunchkoers Het belangrijkste economische nieuws voor tussen de middag Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 april 2020