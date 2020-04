Daten of seks met nieuwe partners? #nuffniet

Ze heeft vaker succes gehad met een tweet, maar de respons op die van 29 maart overtrof alles: hij werd 531 keer geliket en voorgelezen op 3FM. Single zijn en een loner is een ding, schreef de 42-jarige tekstschrijver en redacteur Miriam*, maar single zijn en een loner ‘onder quarantaine’ is andere koek. „Begin te verlangen naar een saaie date met een consultant die alleen maar over z’n werk kan praten en me de volgende dag een Tikkie stuurt.”

De hele dag met je partner en/of kinderen in huis zitten is doorgaans geen feest. Maar voor alleenstaanden is deze tijd van social distancing ook niet makkelijk, en niet alleen omdat hun sociale contacten zo beperkt zijn. Het is door de overheid nooit met zoveel woorden gezegd, maar het voorschrift van anderhalve meter afstand, gecombineerd met de verplichte sluiting van horeca, seksclubs, sportscholen en kapsalons maakte duidelijk dat dit is geen tijd is voor dates. Laat staan voor seks met nieuwe partners. Zoals de door Man tot Man, een initiatief van Soa Aids Nederland, geïntroduceerde slogan luidt: Sex date? #nuffniet. Terwijl, zegt de 25-jarige Rowan*, „intimiteit een basisbehoefte is.”

Miriam, die „een paar jaar” single is, was nooit een groot fan van daten. Elk jaar in januari installeerde ze een paar datingapps, omdat het als „een sociale verplichting” voelde zich open te stellen voor nieuwe contacten, om het na een date of twee, drie weer op te geven. „Met dobbelen moet je heel vaak gooien voor je een zes hebt en zo is het ook met daten. Het is geen pretje, en bovendien vind ik het niet erg om veel alleen te zijn. Maar nu ik helemaal op mezelf ben aangewezen en in plaats van een rustig seksleven helemaal geen seksleven meer heb, voelt het als een onbereikbare luxe om op een terras te zitten met een wildvreemde en te denken: hoelang moet deze date nog duren? Ik heb me voorgenomen als dit voorbij is, in te gaan op elke uitnodiging die voorbijkomt.”

Voor Rowan is de coronacrisis een brute onderbreking van een eindelijk bevredigend seksleven. Vijf jaar geleden kwam de webdesigner uit de kast. Hij werd meteen actief op datingapp Grindr, maar seks hebben lukte hem niet: faalangst. De seksuoloog wiens hulp hij inriep, raadde hem aan niet op seks maar op liefde te focussen, wat niet hielp. In januari was hij, in overleg, overgeschakeld naar seks zónder liefde. Een betere strategie, zo bleek – hij had „succesvolle” contacten met acht verschillende mannen. Het weekend voor de ‘intelligente lockdown’ ontmoette hij een man met wie hij „een enorme klik” had en afsprak dat ze elkaar snel weer zouden zien. Net als zijn drie vrouwelijke huisgenoten heeft Rowan vermoedelijk al Covid-19 gehad. „Ik heb met ze overlegd: wat als ik nu naar die ene man zou gaan? Zij vonden het toch te riskant. We hebben met z’n allen seksspeeltjes besteld voor onszelf, en ik kijk porno. Sexting doe ik ook, met mannen op Grindr, maar dat bouwt eigenlijk op naar ontmoeting, en die komt er dan niet. Wat rest, is frustratie.”

Het zijn overigens niet alleen singles die nu worstelen, meldde een lezer* van 71 („de risicogroep”). Hij heeft al meer dan vijftig jaar een lat-relatie met zijn 72-jarige vriendin, die op een afstand van twintig minuten reizen woont. „Wat ons altijd in onze liefde heeft verblijd, is de seks die we met elkaar hebben.” Hen verbaast het dat er nooit expliciet is gesproken over seks ten tijde van corona. Moeten zij, „nogal ridicuul” dat nu doen met mondkapjes „en andere bescherming?”

Een keer hebben hij en zijn vriendin tijdens de coronacrisis de liefde bedreven, „waarbij we vermeden dat onze gezichten dicht bij elkaar kwamen.” Nu heeft zij bronchitis. Als hij haar straks boodschappen en medicijnen gaat brengen, houdt hij toch maar die anderhalve meter afstand.

*De (achter)namen van de geïnterviewden zijn op hun verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.

Meepraten? Ideeën? Mail naar seks@nrc.nl