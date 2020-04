Hoekstra „heel tevreden” met steunpakket EU

VN-chef Guterres: pandemie bedreigt vrede en veiligheid

De mondiale pandemie van het coronavirus vormt volgens secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties een bedreiging van internationale vrede en veiligheid, en „kan leiden tot een toename van sociale onrust en geweld die ons vermogen om de ziekte te bestrijden zwaar zou ondermijnen”.

Dat heeft Guterres donderdag gezegd bij de eerste bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de VN over de pandemie, meldt AP. De bijeenkomst via videoconferentie vindt achter gesloten deuren plaats, maar de tekst van de toespraak van Guterres is door een woordvoerder van de VN naar buiten gebracht.

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties in februari op het hoofdkantoor van de VN in New York. Foto Angela Weiss / AFP

Volgens Guterres vormt de pandemie op meerdere manieren een risico voor mondiale veiligheid. Zo worden pogingen om conflicten op te lossen bemoeilijkt, kunnen terroristen een kans zien om toe te slaan en kunnen groeperingen zien hoe een bioterreuraanval zich zou kunnen ontwikkelen.

De secretaris-generaal riep de Veiligheidsraad, die voor het eerst in zijn bestaan per videoverbinding vergadert, op om tot een eensgezinde verklaring te komen in reactie op de pandemie. „Een signaal van eenheid en vastberadenheid van de raad zou in deze angstige tijd veel betekenen”, zei hij.

Volgens diplomaten konden de vijftien leden van de raad het echter niet direct eens worden over een mediaverklaring. Onder de vijf permanente leden van de raad, waaronder de Verenigde Staten en China, bestaat al wekenlang onenigheid over het coronavirus. Die spanningen stonden een bijeenkomst in de weg.

Onder leiding van Duitsland werd door negen van de tien niet-permanente leden van de raad een vergadering aangevraagd. Andere landen, waaronder permanente leden Rusland en China, vinden dat gezondheid geen thema is voor de Veiligheidsraad.

Volgens Guterres vormt de pandemie van Covid-19 de „zwaarste beproeving” van de VN sinds de organisatie 75 jaar geleden werd opgericht. „Dit is de strijd van een generatie - en de bestaansreden van de Verenigde Naties", betoogde hij.