Flatspringers Breda krijgen twintig jaar cel voor moord

De rechtbank in Breda heeft Azzedine A. en Anel B., de zogeheten ‘flatspringers’, veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op Soufian Zouagh twee jaar geleden. Dat heeft de rechtbank donderdag bekendgemaakt. A. en B. sprongen na een politieachtervolging van een balkon van driehoog in de Bredase wijk Hoge Vucht. De twee raakten daardoor zwaargewond.

Vlak na de sprong vond de politie in een ander appartement het lichaam van de 25-jarige Zouagh, met twee kogelgaten in het hoofd. Hij zou in zijn slaap zijn doodgeschoten. Het slachtoffer was, zo meldde de rechtbank eerder, zelf ook verdachte in enkele strafzaken. Aanvankelijk achtervolgde de politie A. en B. omdat ze zich verdacht gedroegen. Achteraf bleek dat de twee in de auto van Zouagh reden.

Het Openbaar Ministerie had ook twintig jaar cel geëist tegen A. en B. Volgens de officier van justitie zijn kruitsporen gevonden op hun handen en is hun dna teruggevonden op de wapens waarmee Zouagh om het leven werd gebracht. A. en B. hebben betrokkenheid bij de dood van Zouagh steevast ontkend. De twee zouden de auto van Zouagh hebben zien rijden, toen ze zelf op inbrekerspad waren. Ze zouden de auto hebben ingenomen van degene die er op dat moment in reed en ze wilden de auto vervolgens terugbrengen naar het appartement van Zouagh.