Binnenblijven en toch de natuur een beetje beleven

1 Houd een natuurdagboek bij

Natuurbeschermer Jac. P. Thijsse deed het, net als schrijvers Nescio en Jan Wolkers: een natuurdagboek bijhouden. Ook leuk zonder uitgebreide achtergrondkennis, want het dagboek is vooral een manier om je extra goed om je heen te laten kijken én om te zien wat er van dag tot dag verandert – in je tuin, op je balkon of voor het raam. Opeens wordt elke overvliegende vogel, elk vers blaadje aan de boom voor je huis interessant. En is er toch te weinig te zien vanuit je huis? Via de webcams van Beleef de Lente van de Vogelbescherming kun je van dag tot dag meegluren met onder andere koolmezen en ooievaars.

2 Gebruik je zintuigen

Zet je raam open: juist in de lente zit de lucht vol lentegeluiden. Probeer of je zingende roodborstjes en merels kunt herkennen. Is het te stil in de straat? Radioprogramma Vroege Vogels heeft een virtuele audiowandeling door heide, bos, moeras, duinen en wadden opgenomen. Ga vervolgens op blote voeten de tuin in en voel de grassprietjes kriebelen tussen je tenen, aai de wilgenkatjes of ga bij het raam zitten en voel de zon op je gezicht. Snuif bloesemgeur op.

3 Vergroot je natuurkennis

Koop een korstmossen- of vogelgids en trakteer jezelf op een natuurexcursie vanuit je luie stoel. Er zijn allerlei apps waarmee je vogelgeluiden en bloemen in je tuin kunt leren herkennen. En in februari verscheen een gloednieuwe editie van de plantendeterminatiegids Heukels’ Flora. Wil je bijdragen aan de wetenschap, dan kan dat ook: bij het project Snapshot Hoge Veluwe kun je helpen om dieren op foto’s te determineren.

Lees ook: Voorjaarsconfetti: nu troost vinden in de bloesem

4 Doe een dier na

Ga eens minutenlang als een reiger roerloos bij je vijver staan, huppel als een pasgeboren lammetje door de huiskamer, kruip als een zilvervisje over de badkamertegels. Zo zie je de omgeving vanuit ander perspectief, én je wordt er vrolijk van.

Of kijk naar het leuke filmpje waarin twee magelhaenpinguïns een aquarium in Chicago door mensenogen bekijken.

De pinguïns in Chicago.



NRC Klimaat De laatste ontwikkelingen rond klimaat, natuur en duurzaamheid Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 april 2020