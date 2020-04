Alleen een opgeruimde keuken zorgt voor een opgeruimde geest

Wat was ik laatst blij toen ik in deze rubriek concludeerde dat ik met een (redelijk) gerust hart een nieuwe vaatwasser kon aanschaffen. Uit een op het oog degelijk en zeer gedetailleerd onderzoek bleek namelijk dat zo’n apparaat voor klimaat en milieu – alle plussen en minnen meegerekend – nauwelijks slechter was dan met de hand afwassen. En in de meeste gevallen zelfs beter.

Totdat een lezer me een e-mail stuurde met een waslijst aan nadelen van de vaatwasser. De meeste van zijn bezwaren gingen over de sociale kanten van de handafwas. Volgens deze lezer is het bijvoorbeeld goed om je eigen rommel op te ruimen en dat ook van jongs af aan door te geven aan je kinderen.

Van een handafwas kun je iets gezelligs maken, tijd nemen voor een zinnig gesprek. En, groot voordeel, als je klaar bent, dan ben je ook echt klaar en wacht de volgende ochtend niet nog een nare klus, als de vaatwasser moet worden leeggehaald.

Ten slotte wees de lezer op een groep studenten aan de VU in Amsterdam, waar al jaren onderzoek werd gedaan naar bacteriekolonies die leven in afwasmachines (en koelkasten). „Dat wil je ook niet echt weten”, schreef hij.

Rondspoken in de vaatwasser

Ik moet erkennen dat ik er nooit in ben geslaagd om mijn kinderen het verband duidelijk te maken tussen een opgeruimde keuken en een opgeruimde geest – ze wonen inmiddels al lang niet meer thuis en hebben beiden (nog) geen vaatwasser. Verder denk dat ik dat ik de lezer gelijk moet geven en inderdaad liever niet wil weten wat er allemaal in mijn vaatwasser rondspookt.

Maar één van zijn argumenten bleef echt hangen. De lezer wees erop dat de vaatwasser vaak dubbel werk vereist, omdat er bijna altijd spullen zijn die je er niet in kunt doen. Daarmee had hij me te pakken. Dit betekent namelijk dat er heel vaak toch ook nog een handafwas nodig is. Zo worden de meeste milieu- en klimaatvoordelen van de vaatwasser in één klap tenietgedaan.

Ik heb nog contact gezocht met de onderzoekers, in de hoop dat ze hierop een slim antwoord hadden. Maar er kwam helaas geen reactie. Misschien was dit de schaduwzijde van het feit dat hun onderzoek (zoals ik de vorige keer al schreef) werd gesponsord door Whirlpool, een producent van vaatwassers. Ze hebben nauw samengewerkt in het testcentrum van het bedrijf.

Mijn enige hoop is nu dat de oude vaatwasser het nog even niet begeeft. Want ik kan met goed fatsoen eigenlijk geen nieuwe meer kopen.

