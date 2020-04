Docenten op middelbare scholen krijgen loonsverhoging en bonus

Leraren op middelbare scholen gaan 2,75 procent meer verdienen. Ook krijgen ze eenmalig 750 euro en wordt de eindejaarsuitkering iets hoger. Dat staat in een nieuwe cao, waarover de vakbonden en de onderwijssector het donderdag eens zijn geworden. Eind 2019 en begin 2020 leidde onvrede over de arbeidsvoorwaarden en hoge werkdruk in het onderwijs tot meerdere grote docentenstakingen.

Als de achterban van zowel de bonden als koepelorganisatie de VO-Raad akkoord gaan met de afspraken, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. De loonsverhoging gaat vanaf 1 maart gelden. De cao loopt tot 1 januari 2021.

Volgens bestuurder van onderwijsvakbond AOB Henrik de Moel is de cao „geen polonaise geworden”. Zo is er niets nieuws vastgelegd over verlichting van de werkdruk voor onderwijspersoneel, zegt De Moel, terwijl dat „hard nodig is”. De VO-Raad wijst erop dat er al eerder afspraken zijn gemaakt.

Lees meer over de onvrede bij de docenten: Waarom leraren niet blij zijn met 460 miljoen

Ondanks dat de afspraken volgens AOB niet ideaal zijn, heeft de bond toch besloten akkoord te gaan. „Waren we uit de onderhandelingen gestapt, dan was er misschien geen loonsverhoging gekomen”, aldus De Moel. „Omdat het zulke onzekere tijden zijn, wilden we die loonsverhoging wel binnenslepen.” De looptijd van de afspraken is volgens hem bewust kort gehouden. „Hopelijk kunnen we de hoge werkdruk in 2021 wel te lijf gaan met structurele oplossingen.”