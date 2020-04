Zo ging de eerste editie van de NRC corona-leesclub

Samen lezen in tijden van corona – met die woorden trapte Bas Heijne half maart een spontane editie af van de virtuele leesclub @NRCTwitLit. Voor deze corona-editie koos hij De Parijzenaar, de debuutroman van de Britse Isabella Hammad (1992). Deze historische roman gaat over een vermogend textielhandelaar in Ottomaans Palestina en verscheen in de Nederlandse vertaling bij Ambo Anthos. Onder meer Zadie Smith en Jonathan Safran Foer zijn fan.

Dat er in deze crisistijd behoefte is aan een leesclub, was te zien aan de groei van het aantal volgers – het Twitter-account kreeg er zo’n duizend nieuwe bij. Ook The Guardian schreef recentelijk over de heropleving van online leesclubs.

Lezen masseert de ziel, goed idee 🎩 — Kris Heidema (@Kridem) March 18, 2020

Vanaf zaterdag 21 maart tot vrijdag 10 april konden lezers reageren met gebruik van #hammad (scroll naar beneden om te zien welk boek gelezen zal worden in de tweede editie). Opvallend was dat wat sommige lezers hinderlijk vonden – erg veel personages, en veel geschiedenis die hapsnap in het verhaal werd gebracht – door anderen juist heel boeiend en leerzaam werd gevonden. Een aantal lezers besloot zich dan ook te verdiepen in de historische achtergrond.

Heb nu Part I uit. Moest er ‘n beetje inkomen maar kon het na 1/3 niet meer wegleggen. Stijl soms wat inconsistent (imho), kan ook komen door verschil in beschreven situaties; bijv wetenschappelijke taal in de collegezaal vs diner-dialogen of uiterlijke beschrijvingen. 1/3 — Sanne Wallis deVries (@SanneWallis) March 24, 2020

Over het algemeen vonden de meeste lezers het bijzonder tot geweldig, anderen werden niet ‘meegenomen’ en moesten af en toe flink doorbijten, vooral in het tweede deel van Hammads boek. Voor het einde was er veel lof. Benieuwd wat de initiator van de leesclub er zelf van vond? Lees hier Bas Heijne’s recensie van De Parijzenaar uit de Boekenbijlage van NRC.

Boek uit. Erg genoten van de gedetailleerde beschrijving van Nablus en de historische gebeurtenissen, wel iets te omschrijvend soms en te veel personages. De zoektocht van Midhat naar erkenning en identiteit is fascinerend. En wat is Tete/oma een powerhouse :) @NRCTwitLit — A.A (@AyaanAbukarr) April 2, 2020

De tweede editie

De nieuwe roman in de leesclub is Mijn duistere Vanessa, het spraakmakende en ook controversiële debuut van de Amerikaanse Kate Elizabeth Russell. Deze roman gaat over een #MeToo-schandaal, die de volwassen Vanessa terugbrengt naar de affaire die ze als minderjarige scholier had met haar 42-jarige leraar Engels (Uitgeverij Prometheus).

Meedoen? De tweede editie begint zaterdag 11 april. Volg @NRCTwitLit op Twitter en reageer met #russell.