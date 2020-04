Chauffeur bekent doodslag om vondst migranten in koelwagen VK

De vrachtwagenchauffeur die in verband wordt gebracht met de dodenrit met een koelwagen in het Engelse Essex vorig jaar, heeft bekend schuldig te zijn aan doodslag. Dat melden Britse media woensdag. Op een bedrijventerrein werd vorig jaar oktober een koelwagen aangetroffen met daarin de lichamen van 39 migranten.

De chauffeur, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, werd na de vondst van de vrachtwagen aangehouden. Voor een rechtbank in Londen bekende hij schuld aan doodslag. Eerder bekende hij al schuld aan het faciliteren van illegale immigratie. In de zaak werden in totaal vijf mensen opgepakt, zij moesten woensdag digitaal voor de rechtbank verschijnen. Tegen de vijf verdachten is nog geen strafeis uitgesproken.

Het voertuig met daarin de lichamen werd door de hulpdiensten gevonden. De koelwagen was via het Belgische Zeebrugge naar het Engelse Grays gereisd. Het ging om 31 mannen en acht vrouwen, allen van Vietnamese afkomst. Onder de 39 verstekelingen waren tien tieners, onder wie twee jongens van 15 jaar oud. Eerder werd al duidelijk dat zij door verstikking en oververhitting om het leven waren gekomen. De groep had volgens de politie zeer waarschijnlijk smokkelaars betaald om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen.